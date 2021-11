बिटकॉइन घोटाला: बीजेपी का सिद्धारमैया पर निशाना, आरोपी श्रीकी संग पूर्व सीएम के बेटे की फोटो वायरल

कर्नाटक में इस समय कथित बिटकॉइन घोटाले ने बीजेपी को सवालों के घेरे में ला दिया है. कांग्रेस लगातार इसे देश का सबसे बड़ा बिटकॉइन घोटाला बता रही है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग उठा रही है. लेकिन अब कई दिनों से बैकफुट पर चल रही कर्नाटक बीजेपी ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला कर दिया गया है. ये वार कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया पर किया गया है.

बिटकॉइन घोटाले में बीजेपी का आरोप

बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की गई है. उस फोटो में सिद्धारमैया के दिवंगत बेटे राकेश बिटकॉइन घोटाले के मुख्य आरोपी श्रीकी संग नजर आ रहे हैं. उसी फोटो में सुनीश हेगड़े और हेमंथ भी नजर आ रहे हैं. इन सभी पर बिटकॉइन हैक करने का आरोप है. अब इसी फोटो के जरिए बीजेपी ने दावा कर दिया है कि ये घोटाला कांग्रेस कार्यकाल के दौरान का है.

ट्वीट में लिखा गया है कि हमे पूरी उम्मीद है कि आप इस इस फोटो को अच्छे से पहचान पाएंगे. इस फोटो में सुनीश और हेमंथ संग कौन नजर आ रहा है. अगर ये फोटो सही है तो बिटकॉइन हैकिंग आपके कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी.

सिद्धारमैया के बेटे पर आरोप, पांच साल पहले मौत

अब बीजेपी के इन आरोपों पर पूर्व सीएम ने तल्ख अंदाज में रिएक्ट किया है. उन्होंने इसे गंदी राजनीति का सबसे बड़ा उदाहण बता दिया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि बीजेपी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए मेरे दिवंगत बेटे को बीच में घसीट रही है. मैं कर्नाटक सीएम से अपील करता हूं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करवाई जाए.

.@BJP4Karnataka is trying to hide their corruption by bringing the name of my deceased son.



I urge @CMofKarnataka to order for Judicial enquiry by Supreme Court to investigate about #Bitcoin scam including our term.