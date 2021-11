अब बरेली में UP पुलिस का अत्याचार, दिव्यांग की पिटाई CCTV में कैद, 2 सस्पेंड

कासगंज के बाद बरेली में उत्तर प्रदेश पुलिस सवालों के घेरे में है. बरेली के बिथरी चैनपुर क्षेत्र में मछली बेचने वाले 15 वर्षीय दिव्यांग को दो पुलिसकर्मियों ने दौड़ाकर पीटा. यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई. बताया जा रहा है कि दिव्यांग की हालत गंभीर है. उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद बरेली के एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने हेड कांस्टेबल सतेंद्र सिंह और कांस्टेबल नवीन मलिक को सस्पेंड कर दिया है. फिलहाल मामले की जांच कराई जा रही है. एसएसपी का कहना है कि वायरल वीडियो को संज्ञान लेकर निलंबन किया गया है, घटना के कारणों की जांच कराई जा रही है.

क्या है पूरा मामला

दिव्यांग के परिवार वालों के मुताबिक, बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे युवक दुकान से खाना खाने घर जा रहा था. इसी बीच पीछे से एक बाइक पर दो सिपाही वहां पहुंचे और उसे गालियां देते हुए पीछे से लात मारकर रोक लिया. दिव्यांग का आरोप लगाया, 'सिपाहियों ने कासिम से कहा कि वह बिना लाइसेंस मछली बेचता है और उन्हें भी हिस्सा देना होगा.'

दिव्यांग ने जब इनकार किया तो बाइक चला रहे सिपाही ने थप्पड़ मारा. फिर दोनों सिपाही बाइक से उतरे, एक ने उसे पकड़ लिया और दूसरा डंडे मारने लगा. दिव्यांग भागने लगा तो सिपाहियों ने दौड़ाकर पीटा और जब वह गिर गया तो भी पीटते रहे. हालत बिगड़ी तो सिपाही उसे सड़क पर ही छोड़कर भाग निकले.

Statement of the victim who broke into tears while narrating his ordeal. pic.twitter.com/5XnNuJy0jc