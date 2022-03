असम: आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े पांच लोग गिरफ्तार, जानें क्या था इनका इरादा...

असम पुलिस ने शनिवार को पांच लोगों को गिरफ्तार किया. इन पर बांग्लादेश से बाहर के एक संगठन से जुड़ने का आरोप है जिसका रिश्ता अल-कायदा से है. इन सभी आरोपियों को पुलिस ने असम के हाउली, बारपेटा और कलगछिया इलाके से गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है.

अभी तक की गई प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों में से सैफ-उल इस्लाम उर्फ ​​हारुन राशिद बांग्लादेश का नागरिक है और अवैध रूप से भारत में घुसकर ढकलियापारा मस्जिद में शिक्षक के पद पर कार्यरत था.

इसके अलावा अन्य चार आरोपियों की पहचान खैरूल इल्लाम (27), बादशाह सुलैमान (28) , नौशाद अली (40) और तैमुर रहमान खान (54) के रूप में हुई है.

Assam Police arrested five people from Howly, Barpeta and Kalgachia Police Station area for their links with an outfit based out of Bangladesh having affiliation to Al Qaeda in Indian Sub-Continent. pic.twitter.com/TvQY4DtvHQ