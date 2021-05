Sputnik Light कितनी प्रभावी, पहले की कोरोना वैक्सीन से क्या अलग?

कोरोना वायरस को मात देने के लिए दुनिया में अब कई वैक्सीन तैयार हो चुकी हैं. भारत समेत अलग-अलग देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी भी है, लेकिन जिस तरह से कोरोना का विस्तार हो रहा है ऐसे में अलग-अलग तरीके अभी भी निकाले जा रहे हैं. इसी कड़ी में रूस को एक और कामयाबी मिली है. रूस ने अपनी वैक्सीन स्पुतनिक-वी का नया वर्ज़न निकाला है, स्पुतनिक लाइट. ये सिंगल डोज़ वैक्सीन है, जो कोरोना को मात देने में कारगर है.



इस वैक्सीन के बारे में क्या खास है, कैसे ये कोरोना को मात देने में कारगर साबित हो सकती है, एक नज़र डालिए...



• रूस ने कोरोना को मात देने वाली दुनिया की पहली वैक्सीन स्पुतनिक वी का निर्माण किया था, जिसका इस्तेमाल अब करीब 60 देशों में किया जा रहा है.



• इसी वैक्सीन का नया वर्जन अब स्पुतनिक लाइट लाया गया है. कंपनी के मुताबिक, स्पुतनिक लाइट की सफलता का प्रतिशत 80 फीसदी है. 5 दिसंबर 2020 से 15 अप्रैल 2021 तक इसका ट्रायल चलाया गया था.



• कोरोना वायरस के हर स्ट्रेन के खिलाफ स्पुतनिक लाइट कारगर साबित होती है. इसका अलग-अलग म्यूटेंट पर टेस्ट किया गया है.



• अभी तक इस वैक्सीन के लगने के बाद किसी भी व्यक्ति में कोई सीरियस बीमारी या लक्षण पैदा नहीं हुए हैं.



Introducing a new member of the Sputnik family - a single dose Sputnik Light!



It’s a revolutionary 1-shot COVID-19 vaccine with the 80% efficacy - higher than many 2-shot vaccines.



Sputnik Light will double vaccination rates and help to handle epidemic peaks ✌️ pic.twitter.com/BCybe8yYWU