कोरोना संकट पर राहुल गांधी ने फिर लिखी PM मोदी को चिट्ठी, दिए कई सुझाव

कोरोना संकट काल के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि संकट के इस वक्त में भारत के लोग ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होने चाहिए.



राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि देश के अलग-अलग हिस्से में फैले वायरस की ट्रैकिंग हो और जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए. साथ ही कोरोना के हर म्यूटेंट के खिलाफ काम करने वाली वैक्सीन पर काम किया जाए. देश की समूची जनसंख्या का वैक्सीनेशन किया जाए.

In such an unprecedented crisis, the people of India must be your foremost priority. I urge you to do everything in your power to stop the needless suffering that our people are going through.: Shri @RahulGandhi writes to PM Modi on #COVIDSecondWave pic.twitter.com/vNYpE03jUR