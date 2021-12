Omicron पर भारतीय कंपनी का बड़ा दावा- हमारी टेस्ट किट लगा सकती है इस नए वैरिएंट का पता

Can omicron detected by RTPCR test: कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए वैरिएंट (COVID-19 New Variant) ओमिक्रॉन (omicron variant) ने पूरी दुनिया समेत अब भारत में भी टेंशन बढ़ गई है. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्‍या मौजूदा आरटीपीसीआर टेस्‍ट से कोरोना वायरस के इस नए वैरिएंट का पता लग सकता है? एक भारतीय कंपनी मायलैब (Mylab ) ने दावा किया है कि उसकी टेस्टिंग किट से 12 तरह के प्रमुख कोरोना वैरिएंट का पता चल सकता है.

विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO ) और दुनिया भर में मौजूद अन्‍य लोग इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वायरस में जो म्‍यूटेशन हुआ है, वह कितना खतरनाक है. वहीं ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो मौजूदा वैक्‍सीन हैं, वे इस नए वैरिएंट पर कितने मारक हैं.



इसी बीच, मायलैब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्‍टर हसमुख रावल ने आजतक से बातचीत में इस बात का दावा किया कि उनकी टेस्‍ट किट इस वैरिएंट का पता लगा सकती है. वह बोले, अब तक की जो जानकारी ओमिक्रॉन वैरिएंट को लेकर आई है, उसके अनुसार जो म्‍यूटेशन इस नए वैरिएंट में हो रहे हैं. वह एस जीन और स्‍पाइक प्रोटीन में मौजूद रहते हैं. मायलैब की जो टेस्टिंग किट है, वह कोरोनावायरस को आरएनए में ढूंढ पाने में पूरी तरह सक्षम है. यानि साफ है ये टेस्‍ट किट कोरोना के तमाम वैरिएंट का ये पता लगा सकती है, यहां तक ओमिक्रॉन को भी.

इन वैरिंएट का भी लग सकता है पता

मायलैब ने जो दावा किया है. उसके अनुसार ओमिक्रॉन (Omicron ), बीटा (Beta ), जीटा (Zeta), एप्सिलॉन (Epsilon), डेल्टा (Delta), कप्‍पा (Kappa), गामा (Gamma), लैम्ब्डा (Lambda), थीटा (Theta), अल्फा (Alpha), ईटा (Eta), लोटा (Lota) वैरिएंट का पता उनकी टेस्‍ट किट से पता लग सकता है.