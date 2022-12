कोरोना से निपटने के लिए आज होगी मॉकड्रिल, परखी जाएंगी बेड-वेंटिलेटर समेत स्वास्थ्य सुविधाएं

कल देश में कोविड सम्बंधित अस्पतालों में mock drill होगी। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी अपने स्तर पर इसमें भाग लेंगे।



Tomorrow, a mock drill will be conducted throughout country at all COVID hospitals. All States Health Ministers will also take part in this at their level.