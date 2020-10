कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद कोरोना पॉजिटिव, होम क्वारनटीन में हो रहा इलाज

कोरोना वायरस का कहर हर दिन बढ़ता ही जा रहा है. कई नेता भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं. अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. जिसके बाद आजाद होम क्वारनटीन हो गए हैं.

कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट करते हुए खुद के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी दी है. गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट करते हुए कहा, 'मैं कोविड-19 से संक्रमित पाया गया हूं. मैं होम क्वारनटीन हूं. जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, वे कृपया प्रोटोकॉल का पालन करें.'

I have tested positive for COVID-19. I am in home quarantine. Those who came in contact with me in last few days may kindly follow the protocol.