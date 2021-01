कोरोना का टीका बांझपन का कारण नहीं, हर्षवर्धन बोले- लोग वैक्सीन पर अफवाहों से बचें

देश में कोरोना वैक्सीनेशन के महाभियान की शुरुआत होने में दो दिन बाकी हैं. लेकिन उससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने टीकाकरण से जुड़े कुछ भ्रमों को दूर करने की कोशिश की है. डॉ हर्षवर्धन ने इसके लिए ट्विटर का सहारा लिया. स्वास्थ्य मंत्री ने आज सिलसिलेवार कई ट्वीट करके कोरोना वायरस से जुड़ी भ्रांतियों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कोरोना का टीका लेने के बाद आए हल्के बुखार को कोरोना का लक्षण नहीं समझना चाहिए.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन के साइड-इफेक्ट्स पर सवालों के जवाब दिए. बता दें कि देशभर में 2,934 साइटों पर लगभग तीन लाख हेल्थकेयर वर्कर्स को टीका लगेगा. सरकार ने 200 रुपये प्रति डोज के हिसाब से कोविशील्ड की 1.1 करोड़ डोज को खरीदा है. इसके अलावा 55 लाख कोवैक्सीन की डोज को खरीदा गया है.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जैसा कि कई अन्य टीकों में होता है, इसमें भी कुछ व्यक्तियों को साइड-इफेक्ट्स जैसे हल्के बुखार और इंजेक्शन के स्थान पर दर्द और शरीर में दर्द हो सकता है. हालांकि, ये दुष्प्रभाव अस्थायी हैं और कुछ समय बाद अपने आप चले जाएंगे.

After being administered #COVID19Vaccine, some individuals may have side effects like mild fever, pain at injection site & bodyache. This is similar to the side effects that occur post some other vaccines.



