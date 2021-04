वैक्सीन का संकट बरकरार, नागपुर के सेंटर में स्टॉक खत्म, दूसरी डोज़ लेने आए लोग भी लौटे

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर विवाद जारी है. कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की बात सामने आई है, लेकिन केंद्र सरकार वैक्सीन की कमी से इनकार कर रही है. अब शुक्रवार को नागपुर से एक तस्वीर सामने आई, जहां सेंटर में वैक्सीन खत्म हो गई है और बाहर बोर्ड लगा दिया है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है.



यहां इसी सेंटर पर वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगवाने पहुंचे एक व्यक्ति का कहना है कि वो अपनी दूसरी डोज़ लगवाने आए हैं, लेकिन वैक्सीन ही नहीं है. अस्पताल का कहना है कि उन्हें नहीं पता है वैक्सीन कब आएगी.



Maharashtra: A vaccination centre in Nagpur puts up a notice with 'Vaccine stocks currently not available' written on it. A man who had come here for inoculation says, "I had come for my 2nd dose but vaccine isn't available. They told me that they don't know when will it come." pic.twitter.com/faQKrtutXF