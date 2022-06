कोरोना की डरावनी रफ्तार, आज 7 हजार से ज्यादा नए मामले, एक्टिव मरीज 32 हजार पार

Covid 19 Cases in India in last 24 hours: भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं. इसी के साथ 8 लोगों की मौत भी हो गई है.

X

भारत में बढ़ रहे कोरोना के मरीज