केंद्र पर बरसे राहुल गांधी, बोले- सरकार की विनाशकारी वैक्सीन स्ट्रेटजी देश में तीसरी लहर ले आएगी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर कोरोना स्थिति को संभालने में नाकामी पर घेरा है. राहुल गांधी ने सरकार द्वारा वैक्सीन को लेकर अपनाई जा रही रणनीति पर सवाल खड़ा किया है.

राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, 'भारत सरकार की विनाशकारी वैक्सीन रणनीति देश में तीसरी कोरोना लहर का कारण बनेगी. इसे बार-बार दोहराया नहीं जा सकता, देश को एक यथोचित वैक्सीन रणनीति की जरूरत है.'

GOI’s disastrous vaccine strategy will ensure a devastating third wave.



It can’t be repeated enough- India needs a proper vaccine strategy!