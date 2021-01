कोरोना के केस बढ़ने पर केंद्र ने इन चार राज्यों को जारी की चेतावनी

कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने खत लिखकर चार राज्यों को चेतावनी जारी की है. केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए सभी राज्यों को सख्त कदम उठाने की भी बात कही है. केंद्र ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और केरल सरकारों को पत्र लिखकर सावधानी और सर्तकता बनाए रखने को कहा है. इसके अलावा उन्होंने कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी पर तुरंत सख्त कदम उठाने को भी कहा है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हाल के दिनों में इन चारों राज्य में कोरोना केस में बढ़ोतरी हुई है. इसी वजह से इन राज्यों को कड़ी चौकसी रखने को कहा गया है. खासकर कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए. भारत के कुछ हिस्सों में नए स्ट्रेन के केस भी सामने आए हैं. मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना केस के कुल 59 प्रतिशत मामले इन्हीं चार राज्यों से हैं.

#IndiaFightsCorona #Unite2FightCorona



Union Health Secretary writes to #Maharashtra, #Kerala, #Chhattisgarh, and #WestBengal to take prompt steps and to keep a ‘strict vigil’ to curb recent spike in #COVID19 cases

https://t.co/RLdHeqgaEV@PMOIndia @drharshvardhan