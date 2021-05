BJP-कांग्रेस में दंगल जारी, संबित पात्रा ने बताया किसने बनाई थी कांग्रेस की 'टूलकिट'!

देश जब कोरोना महामारी से लड़ रहा है, ऐसे वक्त में राजनीतिक दलों में भी वार-पलटवार का सिलसिला चल रहा है. बीते दिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर एक कथित टूलकिट के जरिए कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया. जवाब में कांग्रेस ने एफआईआर कराने की ओर कदम बढ़ा दिया.



अब बुधवार को संबित पात्रा ने फिर इस मसले को उठाया और ट्वीट कर टूलकिट बनाने वाले का नाम बताने का दावा किया.



बुधवार को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया कि बीते दिन कांग्रेस पूछ रही थी कि टूलकिट का निर्माता कौन है, ऐसे में अब पेपर्स की प्रॉपर्टी चेक कीजिए. लेखक – सौम्या वर्मा, अब ये सौम्या वर्मा कौन हैं, सबूत गवाही दे रहे हैं. क्या अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी जवाब देंगे?



Friends yesterday Congress wanted to know who’s the Author of the toolkit.

Pls check the properties of the Paper.

Author: Saumya Varma

Who’s Saumya Varma ...

The Evidences speak for themselves:

Will Sonia Gandhi & Rahul Gandhi reply? pic.twitter.com/hMtwcuRVLW