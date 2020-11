केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दी कोरोना वायरस को मात, ट्वीट कर सभी का कहा शुक्रिया

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कोरोना वायरस को मात दे दी है. गुरुवार सुबह स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर बताया कि वो कोरोना टेस्ट में निगेटिव पाई गई हैं. केंद्रीय मंत्री 28 अक्टूबर को कोरोना वायरस की चपेट में आई थीं, उसके बाद से ही आइसोलेशन में थीं.



गुरुवार सुबह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर लिखा, ‘मेरा कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है. सभी की प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया’.

I have tested negative for COVID. Would like to extend my grateful thanks to everyone for their good wishes & prayers.