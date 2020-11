रूस का दावा- Sputnik V कोरोना से लोगों की रक्षा करने में 92% तक असरदार

कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में वैज्ञानिक जुटे हैं. वैक्सीन की रेस में सबसे पहले बाजी मारने वाले रूस ने अपनी पहली वैक्सीन Sputnik-V पर बड़ा दावा किया है. रूस का कहना है कि उसकी ये वैक्सीन 92 प्रतिशत लोगों पर प्रभावी है.

रूस ने कहा कि अंतरिम परीक्षण परिणामों के मुताबिक, Sputnik-V वैक्सीन कोरोना वायरस से बचाने में 92 फीसदी कारगर है. बता दें कि Sputnik-V के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है और यह बेलारूस, यूएई, वेनेजुएला और अन्य देशों के साथ-साथ भारत में भी चल रहा है.

रूस अब तक कोरोना की तीन वैक्सीन बनाने का दावा कर चुका है. उसने अगस्त में अपनी पहली वैक्सीन Sputnik V लॉन्च की थी. इसके बाद 14 अक्टूबर को दूसरी वैक्सीन एपिवैककोरोना (EpiVacCorona) आई और हाल ही में रूस ने कोरोना की तीसरी वैक्सीन बनाने का दावा किया.

Russia’s Sputnik V vaccine is 92% effective at protecting people from COVID-19 according to interim trial results, the country’s sovereign wealth fund said today: Reuters