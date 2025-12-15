scorecardresearch
 
TV Price Hike: टीवी होने वाला है महंगा... जनवरी से दाम बढ़ाने की तैयारी, जानिए क्या है वजह

TV Price May Hike: टीवी की कीमतें बढ़ने वाली है और अगले साल जनवरी से ही आपको एलईडी या स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. इनकी कीमतों में 3-4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है.

जनवरी से टीवी खरीदना हो सकता है महंगा (Photo: Reuters)
क्या आप टेलीविजन (TV) खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए खास है. दरअसल, अपनी इस खरीदारी की योजना को आगे बढ़ाना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जनवरी में टीवी की कीमतों में तगड़ी बढ़ोतरी हो सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो TV Price में 3-4 फीसदी का इजाफा हो सकता है. इसमें कीमतें बढ़ने के पीछे के कारणों का भी जिक्र किया गया है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

टीवी की कीमतों पर दोहरी मार
TV Price पर दोहरी मार पड़ने वाली है और जनवरी से इसकी कीमतों में 3 से 4 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है. पीटीआई के मुताबिक, इसके बड़े कारणों में पहला टीवी में लगने वाली मेमोरी चिप्स की कमी है, तो वहीं भारतीय करेंसी रुपया में गिरावट (Indian Rupee Fall) ने भी भारतीय टीवी इंडस्ट्री को मुश्किल में डाल दिया है, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के नीचे (Rupee Against Dollar) चल रहा है. सोमवार को भी ये फिसला है और 90.63 पर आ गया. 

रुपये का गिरना कैसे मुसीबत? 
सबसे पहले बताते हैं कि आखिर कैसे भारतीय रुपये में गिरावट टीवी इंडस्ट्री को प्रभावित करता है? तो बता दें कि Rupee Fall का सीधा असर इस बिजनेस पर इसलिए पड़ता है, क्योंकि एलईडी टीवी (LED TV) में घरेलू वैल्यू एडिशन सिर्फ़ 30 फीसदी के आस-पास का है. जबकि, ओपन सेल, सेमीकंडक्टर चिप्स (Semiconductor Chips) और मदरबोर्ड जैसे बड़े पार्ट्स आयात किए जाते हैं और रुपये के टूटने से उन्हें इम्पोर्ट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं. 

Chips संकट ने बढ़ा दी परेशानी
एक ओर जहां रुपये की गिरती कीमत ने TV Industries को मुसीबत में डाला है, तो वहीं दूसरी ओर इसमें इस्तेमाल होने वाली मेमोरी चिप्स की कमी और बढ़ती कीमत ने इस परेशानी को बढ़ाने में अहम रोल निभाया है. दरअसल, इनकी उपबल्धता कम होने से Chips Price Rise हो रहा है. रिपोर्ट की मानें तो AI सर्वर के लिए हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) की भारी डिमांड की वजह से दुनिया भर में इसकी भारी कमी देखने को मिल रही है, जिससे सभी तरह की मेमोरी (DRAM, फ्लैश) की कीमतें बढ़ रही हैं. चिप बनाने वाले ज्यादा मुनाफे वाले AI चिप्स पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे टीवी जैसे पुराने डिवाइस की सप्लाई कम हो रही है.

3 महीने में 500% महंगी हुई चिप
पीटीआई की रिपोर्ट में हायर एप्लायंसेज इंडिया के चेयरमैन एनएस सतीश के हवाले से कहा गया है कि Memori Chips Crisis और रुपये में गिरावट के कारण एलईडी टीवी की कीमतों में 3 फीसदी तक का उछाल हो सकता है. उन्होंने कहा कि कुछ टीवी मैन्युफैक्चरर ने तो पहले ही अपने डीलरों को टीवी की कीमतों में होने वाले इजाफे के संबंध में अलर्ट कर दिया है.

थॉमसन, कोडक और ब्लॉपनक जैसे ग्लोबल ब्रांड्स की लाइसेंसहोल्डर सुपर प्लास्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि बीते सिर्फ तीन महीनों में ही मेमोरी चिप्स की कीमतें 500% तक बढ़ चुकी हैं.CEO अवनीत सिंह मारवाह ने तो यहां तक कह दिया कि जनवरी से TV Price 7-10 फीसदी तक बढ़ सकता है. 

---- समाप्त ----
