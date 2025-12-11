नहीं घटेगी आपकी टेक होम सैलरी... सरकार ने दूर किया कंफ्यूजन, समझें पूरा कैलकुलेशन

नए श्रम कानून के नोटिफाई होने से सैलरी और टेक होम सैलरी को लेकर कई सवाल और भ्रम पैदा हुए हैं, लेकिन अब श्रम मंत्रालय ने इसे स्‍पष्‍ट कर दिया है. बुधवार को मंत्रालय ने कहा कि जिन कर्मचारियों के PF की कटौती 15000 रुपये की वेज सीलिंग के आधार पर होती है, उनकी टेक होम सैलरी में कोई कमी नहीं आएगी.

और पढ़ें

मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बताया कि नए श्रम कानूनों के अनुसार, अगर आपके पीएफ की कटौती 15000 रुपये की वेज सीलिंग पर आधारित है तो आपकी टेक होम सैलरी में कोई कमी नहीं आएगी. पीएफ कटौती इसी आधार पर होगी और इससे ज्‍यादा का कोई भी कंट्रीब्‍यूशन आपके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन अनिवार्य नहीं होगा. अगर आपकी PF कटौती वेज सीलिंग पर नहीं होती है, तो ही आपकी टेक होम सैलरी प्रभावित होगी.

15000 रुपये तक पीएफ कटौती अनिवार्य

इसलिए अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से कम है और नए श्रम कानूनों के तहत आपका संशोधित वेतन बढ़ता है. साथ ही PF की कटौती वेज सीलिंग पर होती है तो 15000 रुपये तक की बेसिक सैलरी पर अनिवार्य PF कटेगा, उसके ऊपर कटौती ऑप्‍शनल होगी. इसका मतल‍ब है कि नए श्रम कानून लागू होने पर भी आपकी टेक होम सैलरी कम नहीं होगी. हालांकि कई कंपनियां वेज सीलिंग पर पीएफ नहीं, बल्कि पूरे बेसिक पर पीएफ (PF on Actual) काटती हैं. ऐसे में आपके कंपनी के पॉलिसी के आधार पर भी पीएफ कंट्रीब्‍यूशन निर्भर करेगा और आपकी टेक होम सैलरी प्रभावित होगी.

Advertisement

The new Labour Codes do not reduce take-home pay if PF deduction is on statutory wage ceiling.

PF deductions remain based on the wage ceiling of ₹15,000 and contributions beyond this limit are voluntary, not mandatory.#ShramevJayate pic.twitter.com/zHVVziszpy — Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) December 10, 2025

60 हजार रुपये के ऊपर PF कटौती का कैलकुलेशन

मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया पोस्‍ट में उदाहरण के तौर पर 60,000 रुपये की मंथली सैलरी के आधार पर पीएफ कटौती का कैलकुलेशन भी दिया है. इसमें पूरे बेसिक सैलरी पर पीएफ डिडक्‍शन के साथ ही साथ 15000 रुपये की वेज सीलिंग पर होने वाले डिडक्‍शन दोनों की जानकारी दी गई है. इस उदाहरण के आधार पर पूरी बेसिक सैलरी के आधार पर कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार है...

अगर किसी कर्मचारी की कुल मंथली सैलरी 60 हजार रुपये है और इसमें बेसिक सैलरी 20 हजार रुपये और अन्‍य भत्ता 40 हजार रुपये है.

मौजूदा नियम के अनुसार पूरी बेसिक सैलरी के आधार पर पीएफ डिडक्‍शन हो तो एंप्‍लॉयर का 12% कंट्रीब्‍यूशन और एम्‍प्‍लाई का 12% कंट्रीब्‍यशन, दोनों ही बेसिक सैलरी 20 हजार रुपये पर कैलकुलेट होगा. यह 2400+2400 = 4800 रुपये होगा.

लेकिन नए लेबर कोड (New Labour Code) के लागू होने पर यह कंट्रीब्‍यूशन 20,000 रुपये + 10,000 रुपये यानी 30,000 रुपये पर करना होगा.

अगर ऐसा हुआ तो दोनों का कंट्रीब्‍यूशन 3600 + 3600 =7200 रुपये हो जाएगा.

नए लेबर कोड में 10 हजार रुपये इसलिए बढ़ जाएगा, क्‍योंकि 50% बेसिक पे का नियम लागू होगा. इसलिए 10,000 रुपये की यह रकम भी पीएफ की गणना के लिए वेज में जोड़ दी जाएगी.

लेकिन अगर 15,000 रुपये की वेज सीलिंग के आधार पर पीएफ कैलकुलट करें तो 15000 रुपये की बेसिक सैलरी पर ही पीएफ का कैलकुलेशन होगा. इसका मतलब है कि आप और आपकी कंपनी 1800- 1800 रुपये का कंट्रीब्‍यूशन देंगे और 60,000 रुपये की सैलरी होने के बावजूद कुल पीएफ कटौती 3600 रुपये की ही होगी. ऐसे में आपकी टेक होम सैलरी 56,400 रुपये होगी.

Advertisement

फिर किन कर्मचारियों की घट सकती है सैलरी

मंत्रालय की ओर से दिए गए स्‍पष्‍टीकरण में यह साफ हो चुका है कि उन कर्मचारियों की टेक होम सैलरी ही कम होगी, जिनका पीएफ डिडक्‍शन मिनिमम वेज सीलिंग के आधार पर नहीं है. इससे यह भी साफ होता है कि 15000 रुपये के ऊपर की बेसिक सैलरी होने पर पीएफ कंट्रीब्‍यूशन बढ़ाना कर्मचारी के ऊपर निर्भर करता है.

---- समाप्त ----