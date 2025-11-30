scorecardresearch
 
FD से अच्‍छा इन 3 सरकारी योजनाओं में लगाए पैसा, फिर मौज में कटेगी जिंदगी!

पोस्‍ट ऑफि‍स के अंतर्गत चलाई जाने वाली कई सरकारी योजनाएं आज के समय में फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट की तुलना में ज्‍यादा रिटर्न दे रही हैं. साथ ही इनमें कई और लाभ मिलते हैं.

डाकघर की पॉपुलर योजनाएं. (Photo: File/ITG)
अपना सपना पूरा करने और रिटायरमेंट पर जिंदगी सही से चलती रहे, इसके लिए लोग तरह-तरह के फाइनेंशियल प्‍लानिंग कर रहे हैं. कोई शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है तो कोई बॉन्‍ड या फिर गोल्‍ड में पैसा निवेश कर रहा है. वहीं एक समुदाय ऐसा भी है, जो रिस्‍क नहीं लेना चाहता और इस वजह से वह बैंक की FD योजनाओं में पैसा निवेश कर रहा है. लेकिन वह कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में शायद नहीं जानता, जो आज के समय में एफडी से भी ज्‍यादा रिटर्न दे रही हैं. 

आज हम आपको 3 ऐसे ही सरकारी योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एफडी की तुलना में मोटा रिटर्न देते हैं. साथ ही इसमें रिस्‍क भी ना के बराबर है. इसके अलावा, टैक्‍स बेनिफिट भी उठा सकते हैं. ये योजनाएं पोस्‍ट ऑफिस के तहत संचालित हैं. 

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)
नेशनल सेविंग्‍स सर्टिफिकेट एक सेफ और गारंटीड रिटर्न विकल्‍प है, जो सरकार के स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम के तहत चलाई जाती है. इसमें ब्‍याज दर करीब 7.7% मिलती है और टैक्‍स सेविंग का फायदा भी मिलता है. छोटे निवेशकों के लिए यह बेहतर स्‍कीम मानी जाती है. 

पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्‍कीम (PPF)
यह योजना भी पोस्‍ट ऑफिस के तहत स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम के तहत संचालित है और सबसे पॉपुलर योजनाओं में से एक है. इसमें लॉन्‍गटर्म में एक मोटा पैसा बन सकता है. इसमें 7.1 फीसदी का सालाना रिटर्न दिया जाता है. इसमें बिना रिस्‍क्‍ आप 15 साल तक निवेश कर सकते हैं, जिसे बाद में 25 साल तक बढ़ा सकते हैं. साथ ही सालाना 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्‍स सेविंग भी कर सकते हैं. 

सुकन्‍या समृद्धि योजना (SSY) 
पोस्‍ट ऑफिस की एक पॉपुलर योजना सुकन्‍या समृद्धि के तहत मोटा लाभ मिलता है . यह योजना 10 साल से कम बच्चियों के नाम पर शुरू किया जाता है. 15 साल तक इस योजना में निवेश करना होता है और बच्‍ची के 21 साल की आयु पूरा होने के बाद यह अकाउंट मैच्‍योर होता है, जिसके बाद पूरा अमाउंट निकाला जा सकता है. इस योजना के तहत 8.2 फीसदी का तगड़ा ब्‍याज दिया जाता है. एक परिवार में अधिकतम दो बच्‍च‍ियों के नाम पर ये अकाउंट खोला जा सकता है. वहीं जुड़वा होने पर 3 अकाउंट ओपेन हो सकते हैं. 

