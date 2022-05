LIC IPO में करना है इन्वेस्ट, ये सरकारी बैंक दे रहा है सस्ते में 20 लाख तक का लोन

SBI LIC IPO Loan: लंबे इंतजार के बाद इस सप्ताह एलआईसी का आईपीओ (LIC IPO) खुल चुका है और यह लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है. हर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स एलआईसी आईपीओ को शानदार रिस्पॉन्स दे रहे हैं. महज 2 दिन में ही एलआईसी आईपीओ को 100 फीसदी से ज्यादा सब्सक्राइब किया जा चुका है. इस बीच देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (SBI) ने एक शानदार ऑफर पेश किया है. एसबीआई के इस ऑफर में एलआईसी आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए सस्ते ब्याज पर 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जा रहा है.

हर किसी के लिए नहीं है ये ऑफर

एसबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस लोन ऑफर को खास तौर पर एलआईसी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है. बैंक इसके तहत 20 लाख रुपये या टोटल शेयर वैल्यू के 90 फीसदी के बराबर तक का लोन दे रहा है. इस लोन का ब्याज दर भी बेहद कम है. बैंक इस लोन पर महज 7.10 फीसदी की दर से ब्याज ले रहा है. यह लोन 60 महीने यानी 5 साल तक के लिए लिया जा सकता है. हालांकि एसबीआई का यह ऑफर सभी के लिए नहीं है. इस लोन ऑफर का लाभ सिर्फ एलआईसी के कर्मचारी ही उठा सकते हैं.

एसबीआई के इस लोन ऑफर में ये फीचर्स

एसबीआई के इस ऑफर में और भी कई शानदार फीचर्स हैं. इस लोन पर बैंक ने प्रोसेसिंग फी भी माफ कर दिया है. इसके अलावा अगर आप लोन को पहले ही बंद कराना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई प्री-पेमेंट पेनाल्टी नहीं है. ये लोन लेने के लिए किसी सिक्योरिटी या गारंटी की भी जरूरत नहीं है. बैंक ने ये भी कहा है कि लोन की रकम सीधे कर्जधारक के सैलरी या सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

कर्मचारियों को मिल रहा इतना डिस्काउंट

एलआईसी आईपीओ में कंपनी के कर्मचारियों के लिए 15.8 लाख शेयर रिजर्व रखे गए हैं. इसके अलावा एलआईसी के कर्मचारियों को प्रति शेयर 45 रुपये की छूट भी दी जा रही है. इस हिसाब से अगर एलआईसी का कोई कर्मचारी आईपीओ में पैसे लगाना चाहता है तो उसे कम से कम 13,560 रुपये लगाने होंगे. एलआईसी के आईपीओ का प्राइस बैंड 902-949 रुपये है, जबकि इसके एक लॉट में 15 शेयर हैं. अभी तक एलआईसी के कर्मचारियों के लिए रिजर्व रखे गए हिस्से को 2.22 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है.

ऐसे करें इस लोन के लिए अप्लाई

अगर आप भी एलआईसी के कर्मचारी हैं और इस आईपीओ में बड़ी रकम लगाना चाहते हैं, तो एसबीआई का यह ऑफर बड़े काम आ सकता है. एसबीआई के इस लोन के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा. घर बैठे इस शानदार लोन ऑफर के लिए अप्लाई किया जा सकता है. इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा. एलआईसी के कर्मचारी इस प्रोसेस को फॉलो कर एसबीआई के इस सस्ते लोन का लाभ उठा सकते हैं...

How LIC employees can apply for IPO loan