Air Fare Hike: इंडिगो फ्लाइट संकट... आसमान पर किराया, दिल्ली से चेन्नई का एयर फेयर 81952 रुपये

एयरलाइन इंडिगो की फ्लाइट्स एक के बाद एक धड़ाधड़ कै‍ंसिल होने के कारण दिल्‍ली से मुंबई, दिल्‍ली से बेंगलुरु, दिल्‍ली से चेन्‍नई समेत कई जगहों के लिए किराया 5 से 10 गुना तक बढ़ गए.

हवाई किराये में रिकॉर्ड बढ़ोतरी (PTI Image)
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में संकट आ गया, जिसके कारण देश भर में उड़ानें रद्द हो रही हैं. घंटों देरी हो रही है और प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्रियों में अफरा-तफरी मची हुई है. इस बीच, खास घरेलू हवाई मार्गों पर किराए में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है.  

IndiGo के फ्लाइट्स कैंसिलेशन का असर पूरे सिस्टम पर पड़ा है, जिससे कई ट्रंक रूटों पर किराया रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए. 5 दिसंबर को बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म से मिले डाटा से पता चला है कि हवाई किराये में 5 से 10 गुना तक बढ़ोतरी हुई है. आइए जानते हैं कहां पर कितना किराया हुआ है... 

  • नई दिल्ली-चेन्नई ₹68,932 (स्पाइसजेट, कनेक्टिंग फ्लाइट द्वारा 7 घंटे 25 मिनट)
  • दिल्ली-बेंगलुरु ₹39,101 (अकासा एयर क्यूपी 1350)
  • अहमदाबाद-मुंबई ₹20,359 (इंडिगो 6ई 5346)
  • कोलकाता-मुंबई ₹31,444 (अकासा क्यूपी 1560)
  • कोलकाता-बेंगलुरु ₹24,176 (अकासा क्यूपी 1564) 
  • पुणे-कोलकाता ₹24,948 (इंडिगो 6ई 6561)
  • पुणे-हैदराबाद ₹17,501 (स्टार एयर S5 174)

इन रूटों पर भी बढ़ा किराया 

  1. दिल्ली से मुंबई के लिए एयर इंडिया का किराया 7 दिसंबर के लिए बढ़कर 25000 रुपय हो गई है.
  2. शनिवार को पुणे से कोलकाता के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट का किराया बढ़कर 69 000 रुपये हो गया है .
  3. एयर इंडिया में शनिवार को दिल्ली से पटना का किराया बढ़कर करीब 29 हजार रुपये पहुंच गया है. 
  4. दिल्ली से बेंगलुरू का किराया बढ़कर 33229 रुपये हुआ. (रविवार)

इंटरनेंशन किराये से भी महंगा हुआ घरेलू किराया
दिल्ली-मुंबई रूट पर 5 दिसंबर को सबसे कम नॉन स्‍टॉप किराया ₹35,952 (स्पाइसजेट) था. उसी दिन एयर इंडिया के वन-स्टॉप ऑप्‍शन का किराया ₹51,133 था. दिल्ली-बेंगलुरु रूट पर कई फ्लाइट्स का किराया ₹40,000 से ऊपर पहुंच गया. यहां तक कि सबसे सस्ता विकल्प भी करीब ₹27,000 का था, जबकि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विकल्प ₹36,000 से अधिक के थे. सबसे चकित करने वाली बात तो यह थी कि इंटरनेशनल किराया भी इससे सस्‍ती थी. दिल्ली से दुबई का किराया ₹23,000 है. जबकि बेंगलुरु से दुबई का ₹18,000 है. 

बड़ी संख्‍या में फ्लाइट्स कैंसिल
देशभर में IndiGo की 580 से ज्‍यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिसके कारण हवाई अड्डों पर लंबी कतारें लग गईं और भीड़ उमड़ पड़ी. 

  • दिल्ली:  220 से अधिक 
  • बेंगलुरु:  100 से अधिक 
  • हैदराबाद:  90 से ज्‍यादा
  • कोलकाता:  गुरुवार तक दर्जनों कैंसिल और देरी
  • तिरुवनंतपुरम:  लगातार तीन दिनों तक रुकावट जारी रहा 

दिल्ली हवाई अड्डे ने ऑपरेशन चुनौतियों की चेतावनी देते हुए एक परामर्श जारी किया है और यात्रियों से टर्मिनल के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने का निवेदन किया है. इंडिगो ने इस स्थिति के लिए  संशोधित उड़ान ड्यूटी समय सीमा नियमों को जिम्‍मेदार ठहराया है. 

  • अनिवार्य साप्ताहिक आराम 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया गया 
  • रात में लैंडिंग की अधिकतम संख्या 6 से घटाकर 2 प्रति सप्ताह कर दी गई 
  • 'रात में कार्य समय' बढ़ाया गया, जिससे उपलब्ध ड्यूटी समय सीमित हो गया 

सख्त रोस्टरिंग नियम पायलट की उपलब्धता को प्रभावित कर रहे हैं. इन बदलावो ने इंडिगो के विशाल नेटवर्क पैमाने को बुरी तरह से प्रभाव‍ित किया है. वहीं एयरलाइंस ने कस्‍टमर्स और हितकारों से माफी मांगी है.

---- समाप्त ----
