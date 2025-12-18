बुधवार को ग्‍लोबल से लेकर घरेलू सर्राफा बाजार तक सोने और चांदी के भाव में तेजी आई थी. चांदी ने कल 9000 रुपये से ज्‍यादा चढ़कर 207833 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी, जो इसका ऑल टाइम हाई लेवल है. लेकिन आज इन दोनों कीमती धातुओं के दाम में गिरावट देखी जा रही है.

मल्‍टी कमोडिटी मार्केट में सोने और चांदी का भाव गिरा है. 5 फरवरी वायदा के लिए सोने का भाव करीब 500 रुपये टूटकर 134450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि चांदी की कीमत 1700 रुपये टूटकर 205685 रुपये पर थी. एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि सोने और चांदी के दाम में यह गिरावट मुनाफावसूली के कारण आई है, क्‍योंकि चांदी ने लगातार रिकॉर्ड हाई लेवल बना रहा है. वहीं सोने अपने ऑल टाइम हाई लेवल के काफी करीब कारोबार कर रहा है.

रिकॉर्ड हाई के कितने सस्‍ते हुए सोना और चांदी?

Siver का रिकॉर्ड हाई लेवल 2,07,833 रुपये प्रति किलो है और चांदी अभी 205685 रुपये पर कारोबार कर रही है. ऐसे में देखा जाए तो चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 2200 रुपये सस्‍ती है. वहीं सोने का रिकॉर्ड हाई लेवल 1,35,496 रुपये प्रति 10 ग्राम है और अभी यह 1,34,450 रुपये ऐसे में यह अपने रिकॉर्ड हाई से 1000 रुपये कम है.

सोने-चांदी को लेकर क्‍या कह रहे एक्‍सपर्टस

सोने और चांदी के दाम में तेजी ग्‍लोबल संकेत, जियो-पॉलिटिकल टेंशन और मजबूत डिमांड के कारण आ रही है. ऐसे में एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि सोने और चांदी के भाव में तेजी मजबूत बनी हुई है. इंडस्ट्र‍ियल डिमांड के कारण चांदी में उछाल तेज रह सकती है, लेकिन शॉर्टटम में मुनाफावसूली का रिस्‍क रह सकता है. वहीं घरेलू डिमांड, ईटीएफ इनफ्लो और ग्‍लोबल स्‍तर पर तनाव के कारण निवेशक सोने और चांदी पर ज्‍यादा दांव लगा रहे हैं, जिस कारण लॉन्‍ग टर्म में इसमें मजबूती बने रहने की संभावना पूरी है.

आपके शहर में सोने और चांदी के रेट्स

दिल्ली में 24 कैरेट सोने का रेट ₹1,34500 प्रति 10 ग्राम

लखनऊ में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,34,600 प्रति 10 ग्राम

मुंबई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 134500 रुपये प्रति 10 ग्राम.

चांदी का भाव इन शहरों में ₹2,08,000 प्रति किलोग्राम बनी हुई है.

इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी के भाव

ग्‍लोबल मार्केट में सोने और चांदी की कीमत लगातार मजबूत बनी हुई है. सोने का भाव करीब $4,336.70 प्रति औंस के आसपास रही, जबकि चांदी की कीमत 66.60 प्रति औंस के आसपास थी. अब भी सोने और चांदी के भाव ग्‍लोबल स्‍तर पर ऊंचे बने हुए हैं.

