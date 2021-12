Go First का जबरदस्त ऑफर, वैक्सीन की दोनों डोज़ ले चुके यात्रियों को मिलेगी इतनी छूट!

देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है. अब तक वैक्सीन की 100 करोड़ से ज्यादा खुराक लोगों को दी जा चुकी हैं. इसी बीच Go First ने एक शानदार ऑफर पेश किया है और वैक्सीन की दोनों डोज़ ले चुके यात्रियों को किराये में जबरदस्त छूट दे रही है.

घरेलू उड़ानों पर मिलेगी छूट

Go First का कहना है कि जो यात्री वैक्सीन की दोनों डोज़ ले चुके हैं, उन्हें उसकी घरेलू उड़ानों के किराये पर 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा. इसके लिए कंपनी ने GOVACCI Scheme पेश की है.

पहले Go Air के नाम से जानी जाने वाली कंपनी Go First का कहना है कि ये ऑफर केवल भारत में रहने वाले लोगों के लिए है. ये डिस्काउंट लेने के लिए ग्राहकों को फ्लाइट की बुकिंग के दौरान प्रोमो कोड के ऑप्शन में GOVACCI डालना होगा.

दिखाना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट

इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए यात्रियों को अपने साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (Covid-19 Vaccination Certificate) साथ रखना अनिवार्य होगा या हवाईअड्डे पर चेक-इन काउंटर पर आरोग्य सेतु (Aarogya Setu) ऐप में अपना वैक्सीनेशन स्टेटस दिखाना होगा.

15 दिन पहले करनी होगी बुकिंग

इय स्कीम का लाभ यात्रियों को तभी मिलेगा, जब उनकी टिकट यात्रा से 15 दिन पहले बुक की जाएगी. साथ सिर्फ Go First की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करने पर ही ये ऑफर वैलिड होगा.

