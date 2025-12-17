scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

बैंक खाते की तरह निकाल सकेंगे PF का पैसा, ATM और UPI से ऐसे कर पाएंगे सुविधा का इस्तेमाल

PF Withdrawal New Rule: सरकार के मुताबिक अब डेबिट कार्ड और ATM में EPFO निकासी विकल्प को जोड़ दिया जाएगा. जिससे जरूरत पड़ने पर कर्मचारी कभी भी अपने PF का 75 फीसदी पैसा निकाल सकेंगे.

Advertisement
X
UPI के जरिये PF निकासी की सुविधा.
UPI के जरिये PF निकासी की सुविधा.

पीएफ निकासी को लेकर अक्सर लोगों की शिकायत होती है, प्रक्रिया आसान नहीं है. खुद केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया भी मानते हैं कि लोगों को PF निकासी में अभी भी काफी दिक्कतें आती हैं. वो कहते हैं कि अपने ही पैसे निकालने के लिए लोगों को 10 तरह के फॉर्म भरने पड़ते हैं. इससे लोगों को परेशानी होती हैं, लेकिन सरकार इस नियम को बदलने के लिए फैसला कर लिया है. अब एक क्लिक में PF का पैसा लोग निकाल पाएंगे.

एक कार्यक्रम में मनसुख मांडविया ने कहा कि जल्द ही PF निकासी की प्रक्रिया बेहद आसान होने वाली है. उन्होंने बताया कि मार्च 2026 तक PF अकाउंट से सीधे UPI और ATM के जरिए पैसा निकालने की सुविधा शुरू की जाएगी. इस नई व्यवस्था के बाद PF निकासी की प्रक्रिया बैंक से पैसे निकालने जितनी आसान हो जाएगी.

तेजी से चल रहा है काम

सम्बंधित ख़बरें

The scheme will remain open from November 1, 2025, to April 30, 2026, giving establishments across India a one-time opportunity to regularise their past compliance.
PF अकाउंट में कितना पैसा? एक मैसेज या एक कॉल से घर बैठे ऐसे करें पता 
EPFO Withdrawal Rule Changes
नौकरी छूटते या छोड़ते ही अगले दिन निकालें PF से 75% पैसे, जानिए हर सवाल केे जवाब 
EPFO Rule Change
25% लॉकिंग... 12 महीने की वेटिंग, EPFO के नए नियमों का क्यों हो रहा विरोध? 
EPFO Rule Change
EPFO ने कर दिया बड़ा बदलाव, अब 2 नहीं 12 महीने में निकलेगा PF का पूरा पैसा 
7.8 करोड़ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी... जनवरी से निकलेगा ATM से PF का पैसा!  

सरकार पीएफ को UPI और एटीएम से जोड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है. इसकी प्रक्रिया चल रही है और मार्च से पहले कर्मचारी सीधे एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे. उन्होंने कहा कि पहले ही PF खाते को बैंक खाता, आधार और UAN से जोड़ा जा चुका है. वहीं अब डेबिट कार्ड और ATM में EPFO निकासी विकल्प को जोड़ दिया जाएगा. जिससे जरूरत पड़ने पर कर्मचारी कभी भी अपने PF का 75 फीसदी पैसा निकाल सकेंगे.

Advertisement

श्रम मंत्रालय के मुताबिक मार्च 2026 से पहले PF अकाउंट से अमाउंट सीधे UPI और ATM के जरिए पैसा निकालने की सुविधा शुरू की जाएगी. इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं. इसलिए PF खाताधारकों को अब एक क्लिक में सुविधा मिलने वाली है. अब आइए जानते हैं कि ये कैसे संभव होगा? 

कैसे PF का पैसा ATM से निकलेगा?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फिलहाल PF अकाउंट को UPI से लिंक करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है. EPFO जब यह सुविधा शुरू करेगा, तब इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया दी जाएगी. अनुमान है कि यह सुविधा EPFO मेंबर पोर्टल और UMANG ऐप दोनों पर उपलब्ध होगी.

PF अकाउंट को UPI से जोड़ने के लिए UAN (Universal Account Number) का एक्टिव होना सबसे जरूरी शर्त होगी. इसके साथ ही सदस्य का आधार, बैंक अकाउंट और PAN को UAN से लिंक होना अनिवार्य रहेगा. मोबाइल नंबर भी आधार और बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, क्योंकि पूरी प्रक्रिया OTP आधारित वेरिफिकेशन पर होगी. 

हालांकि प्रक्रिया को लेकर EPFO ने अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि सदस्य को EPFO पोर्टल या UMANG ऐप में लॉग-इन करना होगा. संभव है कि वहां एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, उदाहरण के लिए 'Link PF with UPI' या फिर 'PF Withdrawal via UPI'. इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद सदस्य को अपनी UPI ID दर्ज करनी होगी. इसके बाद संबंधित UPI ऐप जैसे कि Google Pay, PhonePe, Paytm या BHIM पर एक नोटिफिकेशन आएगा, जहां से PF अकाउंट को जोड़ने की अनुमति देनी होगी.

Advertisement

वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद PF अकाउंट सफलतापूर्वक UPI से लिंक हो जाएगा. उसके बाद ATM से सीधे में UPI के जरिये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा. हालांकि EPFO ने अभी तक इस प्रोसेस पुष्टि नहीं की है. 

चुटकी में निकलेगा PF अमाउंट

सरकार का कहना है कि PF-UPI लिंकिंग से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है, इससे PF अमाउंट आसानी से निकाल जा सकेगा और प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो जाएगी. इसके लिए EPFO सदस्य को अपना KYC पूरा और अपडेट करना होगा.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत भी सदस्य अपनी EPF राशि का 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकते हैं. बाकी पीएफ में 25 फीसदी राशि इसलिए छोड़ी गई, ताकि कर्मचारियों की नौकरी की निरंतरता बनी रहे और उन्‍हें पीएफ पर मिलने वाले ब्‍याज का लाभ मिल सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement