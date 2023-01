आखिर क्या होता है नए साल पर खुद से किए वादों का? Anand Mahindra का Tweet- चार दिन में ही चारों खाने चित!

देश के जाने-माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं. वे आए दिन कुछ न कुछ ऐसा पोस्ट करते रहते हैं, जो चर्चा का विषय बन जाता है. कुछ ऐसा ही ट्वीट उन्होंने न्यू ईयर रिजोल्यूशन (New Year Resolution) को लेकर एक मीम शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें लोगों द्वारा नए साल पर खुद से किए गए वादों की समय-सीमा का जिक्र अलग ही अंदाज में किया गया है.

कितने दिन चलते हैं नए साल के वादे?

महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन Anand Mahindra ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक मीम पोस्ट किया है. इस मीम के जरिए उन्होंने बताया है कि कैसे लोग हर नई साल पर खुद से कुछ खास वादे करते हैं, जो चार दिन में ही टूट जाते हैं. कुछ बुरी आदतों को छोड़ने का वादा करते हैं, तो कुछ अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए रनिंग, योगा या कसरत को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का वादा कर लेते हैं. इस मीम की थीम भी कसरत से ही जुड़ी हुई है.

जानें Tweet में क्या है खास?

आनंद महिंद्रा द्वारा ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) किए गए मीम में एक शख्स को न्यू ईयर की शुरुआत के साथ ही कसरत शुरू करते हुए दिखाया गया है. Meme चार पार्ट में बांटा गया है और साल की पहली तारीख से शुरू होता है. इसके मुताबिक, 1 तारीख को शख्स कसरत करना शुरू करता है...2 तारीख को कसरत करते हुए हल्का सा सुस्त पड़ता है....3 तारीख आते-आते वो और थकने लगता है और जब 4 तारीख आती है, तो वह कसरत वाली जगह पर ही थककर सो जाता है. तो हुआ न यह चार दिन का वादा.

