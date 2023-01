आनंद महिंद्रा ने आरबीआई के E-Rupee से किया अपना पहला पेमेंट, जानें क्या खरीदा?

देश में जिजिटल रुपया यानी E-Rupee अब हकीकत बन चुका है. इस बीच देश के जाने-माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने इसके जरिए अपना पहला पेमेंट किया. बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बोर्ड मीटिंग से निकलने के बाद उन्होंने इसका इस्तेमाल कर खरीदारी की और इसकी वीडियो क्लिप ट्विटर (Twitter) पर शेयर की.

आनंद महिंद्रा ने ठेले से खरीदे फल

RBI के डिजिटल रुपया की शुरुआत हो चुकी है और अब इसके जरिए पेमेंट करना बेहद आसान हो गया है. महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन (Mahindra & Mahindra Chairman) आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक पोस्ट कर बताया कि उन्होंने E-Rupee से पहला पेमेंट किया है. आनंद महिंद्रा ने इस ई-रुपये की टेस्टिंग करते हुए इसके जरिए एक ठेले से फल खरीदे.

RBI की बैठक के बाद की टेस्टिंग

महिंद्रा चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) में लिखा, 'रिजर्व बैंक की बोर्ड में शामिल होने के बाद जब बाहर निकाला तो उन्होंने बैंक के पास एक ठेले पर फल बेच रहे बच्चे लाल साहनी से फल खरीदे और इसका पेमेंटे R-Rupee के माध्यम से किया.' उन्होंने बताया कि डिजिटल रुपया की टेस्टिंग अच्छा अनुभव रहा और बच्चे लाल देश में पहले ऐसे मर्चेंट हैं, जो ई-रुपया से पेमेंट स्वीकार कर रहे हैं.

At the Reserve Bank’s board meeting today I learned about the @RBI digital currency-the e-rupee. Right after the meeting I visited Bachche Lal Sahani, a nearby fruit vendor who is one of the first merchants to accept it. #DigitalIndia in action! (Got great pomegranates as well!) pic.twitter.com/OxFRWgI0ZJ