सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा उछला, Yes Bank के शेयर में शानदार 5% की तेजी

Yes Bank Share: शेयर बाजारों में मंगलवार को देखे गए बढ़त के रुख का फायदा Yes Bank के शेयर पर भी दिखा. पिछले बंद के मुकाबले इसका शेयर दोपहर के कारोबार सत्र में 5% से ज्यादा चढ़ गया. वहीं BSE Sensex पर बैंकिंग एवं फाइनेंस कंपनियों के शेयर में शानदार तेजी देखी गई और सेंसेक्स पर ICICI Bank का शेयर टॉप-परफॉर्मर बनकर उभरा.

Yes Bank के शेयर का भाव

यस बैंक के शेयर का भाव (Yes Bank Share Price) मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 5% से ज्यादा बढ़कर 13.65 रुपये के उच्च स्तर तक गया. सोमवार को बैंक का शेयर भाव 12.60 रुपये पर बंद हुआ था. Yes Bank के शेयर में ये बढ़त, इसके निवेशकों के लिए अच्छा संकेत है. संकट में घिरे यस बैंक को उबारने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने बैंक में बड़ा निवेश किया है.

वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों के शेयर में तेजी देखी गई. इसका फायदा Yes Bank के शेयर में भी दिखा. इसका शेयर 13.69 रुपये के उच्च स्तर को छू गया. सोमवार को ये 12.61 रुपये पर बंद हुआ था.

शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी

मंगलवार को सेंसेक्स ने बाउंस बैक किया. दोपहर के कारोबार सत्र में ये 1,000 अंक से ज्यादा चढ़कर 57,754.58 अंक पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी भी 278 अंक की बढ़त के साथ 17,190.95 अंक पर पहुंच गया.

ICICI Bank बना टॉप परफॉर्म

सेंसेक्स पर बैंकिंग और फाइनेंस के शेयरों में शानदार तेजी देखी गई. ICICI Bank का शेयर बाजार में टॉप परफॉर्मर रहा. दोपहर के कारोबारी सत्र में ये 3.98% तक चढ़ गया. वहीं एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, एचडीएफसी के शेयर भी ग्रीन जोन में रहे.

