क्या है यूपी की पेंशन स्कीम? अखिलेश यादव कर रहे जिसे बहाल करने की बात

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने यूपी चुनाव (UP Assembly Elections 2022) से पहले एक और बड़ा एलान किया है. उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old Pension Scheme) को बहाल कर दिया जाएगा. इससे राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा जो इस बात को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं.

आइए जानते हैं कि सपा प्रमुख ने क्या घोषणा की है और आखिर में पुरानी पेंशन स्कीम (What is Old Pension) क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है.

सपा प्रमुख ने की ये घोषणा

अखिलेश यादव ने कहा, "सत्ता में आने पर समाजवादी पार्टी पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) को फिर से लागू करेगी. इससे शिक्षकों, कर्मचारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों को फायदा होगा. मैंने पहले ही कर्मचारियों और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स से बात कर ली है और यह पाया है कि यह फंड बनाकर जरूरी धन का बंदोबस्त कर लिया जाएगा. हम पेंशन (Pension) के मुद्दे पर आगामी चुनाव में राज्य सरकार के कर्मचारियों का सपोर्ट चाहेंगे."

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा. इसमें जरूरतमंद महिला को सालाना 18 हजार रुपये दिए जाएंगे. पिछली सपा सरकार में 6 हजार रुपये दिए जाते थे. उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से सात मार्च के बीच सात चरण में विधानसभा चुनाव होंगे और मतों की गिनती 10 मार्च को होगी.

पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में जानिए (Old Pension Scheme Benefits)

टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन बताते हैं कि 2004 से पहले गवर्नमेंट जॉब (Government Job) ज्वाइन करने वालों को रिटायरमेंट के बाद एक Defined Pension मिलती थी. यह पेंशन उनकी सर्विस की अवधि के बेस पर नहीं बल्कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की सैलरी पर निर्भर करती थी. इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार वालों को भी पेंशन सुविधा का लाभ मिलता था.

2004 के बाद से ये व्यवस्था (NPS)

वहीं, 2004 से गवर्नमेंट जॉब (सशस्त्र बलों को छोड़कर) ज्वाइन करने वालों को NPS Scheme के तहत पेंशन मिलती है. इस स्कीम में सरकार 14% का अंशदान करती है. वहीं, कर्मचारी भी अंशदान करते हैं और रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के नाम से एक Corpus तैयार हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद उस Corpus से उसे एक Annuity खरीदनी होती है. इस Annuity के तहत हर महीने पेंशन मिलती है.