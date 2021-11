Tomato Prices: 120 रुपये किलो टमाटर... पेट्रोल-डीजल पर राहत तो बढ़ गए सब्जियों के दाम

Tomato Prices, Vegetable Prices Hike: देशभर में पेट्रोल-डीजल के दामों (Petrol-Diesel Prices) में इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी. सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में पांच रुपये और दस रुपये की कटौती की, जिसके बाद लगने लगा कि जनता को जल्द ही महंगाई से राहत मिलने वाली है. लेकिन कई अन्य जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं. टमाटर समेत कई तरह की सब्जियों (Prices of Vegetables) की कीमतों में आग लग गई है. देशभर के कई राज्यों में टमाटर 100 रुपये से अधिक कीमत (Tomato Prices Today) पर बिक रहा है. टमाटर की कीमतें बढ़ने की वजह से यह घरों के किचन से गायब होने लगा है. लोग सब्जी में टमाटर का उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने से किसी तरह काम चल जाए. इसके अलावा, प्याज के दामों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है.

120 रुपये तक पहुंच गया टमाटर का भाव

पिछले कुछ दिनों में टमाटर के दामों में तेजी से उछाल आया है. तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद में एक किलो टमाटर 120 रुपये तक पहुंच गया है. टमाटर खरीदने आए एक ग्राहक दीपक कहते हैं, ''कीमतें काफी अधिक बढ़ गई हैं और बारिश की वजह से सभी सब्जियां भी नहीं आ रही हैं. इंडियन टमाटर 120 रुपये किलो तक पहुंच गया है. इसका असर सभी पर पड़ रहा है.'' वहीं, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां भी टमाटर 80 रुपये किलो तक बिक रहा है. हालांकि, पिछले हफ्ते तक इसके दाम 100 रुपये प्रति किलो थे. महीनेभर से ज्यादा समय से टमाटर की कीमतों में तेजी आई हुई है. एक माह पहले टमाटर 80 रुपये किलो में बिक रहा था. वहीं, प्याज की कीमत भी बढ़कर 50 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है. कुछ हफ्तों पहले यह दाम 40-45 रुपये थे.

Prices of vegetables rise in Hyderabad, Telangana



Prices have increased quite a lot & due to rainfall, all the vegetables are not even coming. Indian tomatoes are now at Rs 120/kg, it's affecting everything: Deepak, a customer pic.twitter.com/e12HOnylvs — ANI (@ANI) November 23, 2021

मध्य प्रदेश में कितने रुपये में बिक रहा टमाटर?

कई अन्य राज्यों की तरह ही मध्य प्रदेश में भी टमाटर के दामों में उछाल आया हुआ है. राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां 80 रुपये किलो तक टमाटर की बिक्री हो रही है. सब्जी का कारोबार करने वाले राजेश गुप्ता ने बताया, ''सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी की जाती है, क्योंकि वे ईंधन की कीमतों के साथ परिवहन पर निर्भर करती हैं. टमाटर 80 रुपये किलो, प्याज 30 रुपये किलो, भिंडी 80 रुपये किलो और मटर 100 रुपये किलो में है.'' इसके अलावा, महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले एक वेजिटेबल वेंडर निशांत ने बतााया, ''ये टमाटर लोकल नहीं हैं. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मौसम की वजह से इनकी कीमतें बढ़ रही हैं. अन्य सब्जियां भी नहीं बिक रही हैं. ग्राहक टमाटर के दाम पूछते हैं और आगे बढ़ जाते हैं.

Vegetable prices soar in Nagpur, Maharashtra



These tomatoes are not local, so there are transportation costs & due to the weather, the tomatoes aren't ripening. Other vegetables are also not getting sold; customers ask tomato's rate & move forward: Nishant, a vegetable vendor pic.twitter.com/Uqs3Mysenk — ANI (@ANI) November 23, 2021

Bhopal | Vegetable prices are hiked as they depend on transport with high fuel prices. Tomatoes are Rs 80/kg, onion- Rs 30/kg, okra- Rs 80/kg, & peas- Rs 100/kg. There's a 5% commission on traders & customers buy fewer quantities: Rajesh Gupta, a vegetable trader pic.twitter.com/d1AoPySnNA November 23, 2021

पेट्रोल-डीजल के दामों पर राहत, लेकिन बढ़ गईं सब्जियों की कीमतें

केंद्र सरकार ने दिवाली पर जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल-डीजल के दामों में कटौती का ऐलान किया था. सरकार ने पेट्रोल से 5 रुपये और डीजल से 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी, जिसके बाद कई अन्य राज्यों ने भी अपने यहां वैट की कटौती कर दी थी. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा समेत कई एनडीए शासित राज्यों ने वैट कम किया था. इसके बाद राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी वैट घटा दिया. हालांकि, एक ओर पेट्रोल-डीजल के दामों पर लोगों को राहत मिली है तो वहीं, सब्जियों समेत कई अन्य चीजों पर लगातार बढ़ रही महंगाई से करारा झटका लगा है.