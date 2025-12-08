Stock Market Crash: 800 अंक टूटा सेंसेक्स, डिफेंस शेयरों में भूचाल... Indigo ने बिगाड़ा मूड

शेयर बाजार में हफ्ते के पहले दिन भारी गिरावट (Stock Market Crash) देखने को मिल रही है. सुस्ती के साथ ओपन हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स (Sensex) मार्केट क्लोज होने से एक घंटे पहले ही करीब 800 अंक फिसल गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (Nifty) भी फिसलकर 26,000 के स्तर के नीचे आ गया. बाजार में गिरावट के बीच इंडिगो समेत कई शेयर लाल निशान पर कारोबार करते दिखे, जबकि डिफेंस शेयरों में भी भूचाल नजर आया. हालांकि, मार्केट क्लोज होने पर बीएसई सेंसेक्स कुछ सुधार के साथ 609 अंक फिसलकर 85,102 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी ने भी मामूली रिकवरी के साथ 225 अंक गिरकर क्लोजिंग की. निफ्टी 25,960 पर बंद हुआ.

सेंसेक्स-निफ्टी देखते ही देखते क्रैश

शेयर मार्केट (Share Market) में सोमवार को कारोबार की शुरुआत रेड जोन में हुई थी. BSE Sensex अपने पिछले बंद 85,712.37 की तुलना में गिरकर 85,624.84 के लेवल पर ओपन हुआ और इसके बाद ये फिसलते हुए चला गया. खबर लिखे जाने तक दोपहर 2.15 बजे पर सेंसेक्स इंडेक्स 800 अंक फिसलकर 84,875 के लेवल पर आ गया. इसकी तरह NSE Nifty की चाल रही. ये 50 शेयरों वाला इंडेक्स अपने पिछले बंद 26,186.45 के मुकाबले गिरावट के साथ 26,159 पर ओपन हुआ और 270 अंक की गिरावट लेकर 25,892 के लेवल पर कारोबार कर रहा था.

IndiGo Share में तगड़ी गिरावट

शेयर बाजार में गिरावट के साथ हो रहे कारोबार के बीच संकट में फंसी इंडिगो एयरलाइन की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का शेयर (IndiGo Share Crash) 9 फीसदी तक टूट गया. ये एयरलाइन स्टॉक अपने पिछले बंद 5,367.50 रुपये के लेवल से टूटकर 5,110 रुपये पर खुला और फिर सेंसेक्स-निफ्टी की तरह फिसलता ही चला गया. इंडिगो शेयर 9 फीसदी के आसपास गिरकर 4842.5 रुपये पर कारोबार कर रहा था और इसका मार्केट कैप भी गिरकर 1.89 लाख करोड़ रुपये पर आ गया था.

डिफेंस शेयर भर-भराकर टूटे

न सिर्फ इंडिगो शेयर, बल्कि बाजार में आई इस बड़ी गिरावट के बीच डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के शेयर भी भर-भराकर टूटे. लार्जकैप में शामिल BEL Share 5.10 फीसदी की गिरावट लेकर 386.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. इसके अलावा BDL Share 5.55%, HAL Share 3.60%, Mazagon Dock Shipbuilders Share (5.06%), Data Patterns (India) Ltd Share (5.92%), Garden Reach Shipbuilders Share 4.20% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे.

इन बड़ी कंपनियों के शेयर लाल-लाल

अन्य गिरावट वाली कंपनियों की बात करें, तो लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Eternal Share (2.48%), Trent Share (2.40%), Tata Steel Share (2.30%), Bajaj Finserve Share (2.13%), Bajaj Finance Share (2.10%) और Adani Ports Share (2.05%) टूटकर कारोबार कर रहे थे. अनिल अंबानी के शेयरों (Anil Ambani Stocks) का भी बुरा हाल रहा. रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों ही कंपनियों के शेयर 5 फीसदी से ज्यादा फिसल गए. बता दें कि बाजार में क्लोजिंग से ऐन पहले BSE LargeCap में शामिल 3 शेयरों में से 27 शेयर रेज जोन में थे.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

