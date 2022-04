Petrol-Diesel Price Today: तेल कंपनियों ने धीरे से दिया जोर का झटका, 15 दिन में ₹9.20 प्रति लीटर महंगा हो गया पेट्रोल

Fuel Price Latest Updates Today 5 April 2022: अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल (Crude Oil) की कीमत भले ही 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब हो लेकिन, इंडियन मार्केट में पेट्रोल-डीजल की कीमतों (Petrol-Diesel) में बढ़ोतरी का सिलसिला थम नहीं रहा है. देश में वाहन ईंधन (Fuel Prices) पेट्रोल-डीजल की प्रतिदिन बढ़ रही कीमतों से लोग परेशान है. ऐसा लग रहा है कि तेल कंपनियां धीरे-धीरे रेट बढ़ाकर महंगाई पर आम आदमी को जोर का झटका दे रही हैं.

दो हफ्ते में 13 बार पेट्रोल-डीजल के भाव में उछाल आ चुका है. 22 मार्च से जो बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ वो अभी कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है. 15 दिन में सिर्फ दो दिन 24 मार्च और 1 अप्रैल को पेट्रोल-डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं होने से कीमतें स्थिर रही हैं. धीरे-धीरे बढ़ोतरी के साथ 2 हफ्ते में अब तक दिल्ली में पेट्रोल 9.20 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है.

भारतीय तेल कंपनियों ने 05 अप्रैल को फिर पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) दोनों ही वाहन ईंधनों के दामों (Fuel Price) में 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया है. भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल-डीजल के दामों में (Petrol Price) 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है. जिसके साथ अब राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 104.61 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 95.87 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. वहीं, मुंबई में अब पेट्रोल 119.67 रुपये प्रति लीटर और डीजल 103.92 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

Price of petrol & diesel in Delhi at Rs 104.61 per litre & Rs 95.87 per litre respectively today (increased by 80 paise)



In Mumbai, the petrol & diesel prices per litre at Rs 119.67 (increased by 84 paise) & Rs 103.92 (increased by 85 paise) pic.twitter.com/7QZVLAJK9P