Moonlighting: विप्रो को मिला हर्ष गोयनका का साथ, कहा- Swiggy से नहीं कर सकते तुलना

मूनलाइटिंग (Moonlighting) यानी एक कंपनी में नौकरी करते हुए दूसरी जॉब करने की छूट. इस समय यह मुद्दा जोर-शोर से गर्माया हुआ है. इसकी चर्चा तबसे और तेज हो गई, जब दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो (Wipro) ने ऐसा कर रहे अपने 300 कर्मतारियों को निकाल बाहर कर दिया. दरअसल, विप्रो चेयरमैन शुरू से इस पॉलिसी के विरोध में हैं और अब आरपीजी एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) भी उनके समर्थन में आ गए हैं.

Tweet के जरिए किया समर्थन

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, RPG एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने ट्विटर के जरिए मूनलाइट पॉलिसी पर अपनी राय रखते हुए विप्रो चेयरमैन रिशद प्रेमजी का सपोर्ट किया. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ' Wipro vs Swiggy, आईटी सेवाएं मुहैया कराने वाली दिग्गज कंपनी विप्रो की तुलना ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी से नहीं की जा सकती है. विप्रो फॉर्च्यून 500 (Fortune 500) क्लाइंट्स के साथ डील करता है, जिसके लिए डाटा गोपनीयता सबसे अहम है. अगर ग्राहक को डाटा समझौता करने का एक भी मौका मिलता है, तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'

Moonlighting: Wipro vs Swiggy - they just can’t be compared. Wipro deals with Fortune 500 clients for whom data secrecy is sacrosanct. If the customer finds even a remote chance of data compromise, it will not be tolerated.