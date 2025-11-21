scorecardresearch
 

Miss Universe Salary: मिस यूनिवर्स को इतनी मिलेगी सैलरी? जानिए फातिमा बॉश की नेटवर्थ

मिस मैक्सिको फातिमा बॉश ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम दर्ज कर लिया है. 25 साल ये सुंदरी मैक्सिको के तबास्को इलाके के सैंटियागो डे तेपा की रहने वाली हैं.

Advertisement
X
कितनी कमाती हैं फातिमा बॉश. (Photo: missuniverse/insta)
कितनी कमाती हैं फातिमा बॉश. (Photo: missuniverse/insta)

मिस मैक्सिको फातिमा बॉश ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है, 25 साल की इस सुंदरी ने दुनियाभर से आए प्रतिभागियों को हराकर दुनिया की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से अपना नाम दर्ज करा लिया. हालांकि फातिमा सिर्फ सुंदरता में ही आगे नहीं, बल्कि इनकी कमाई भी आकर्षक है. वहीं अब मिस यूनिवर्स का खिताब जितने के बाद इनको सैलरी भी मोटी मिलेगी. 

कौन हैं फातिमा बॉश? 
गल्फ न्यूज़ के मुताबिक, फातिमा बॉश मैक्सिको के तबास्को इलाके के सैंटियागो डे तेपा की रहने वाली हैं. वह तबास्को की पहली महिला हैं जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है. उन्‍होंने पहले मैक्सिको के यूनिवर्सिडाड इबेरोअमेरिकाना में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है. इसके अलावा, साल 2018 में इन्‍होंने तबास्को का मशहूर फ्लोर डे ओरो क्राउन जीता है. 

कितनी संपत्ति की हैं मालकिन
बिजनेस अपटर्न की एक रिपेार्ट के अनुसार, साल 2025 में इनकी कमाई 1-5 मिलियन डॉलर (लगभग 8 करोड़ रुपये से 42 करोड़ रुपये) के बीच रहने का अनुमान है. उनकी संपत्ति मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और स्पॉन्सरशिप डील्स से आती है. 

सम्बंधित ख़बरें

A Step-Up SIP turns ordinary compounding into exponential compounding, accelerates wealth creation, protects against inflation, and reduces behavioural biases.
आपने बंद कर दी अपनी SIP? इस फंड ने 1000 के मंथली निवेश को बनाया 1.13 करोड़ 
Samrat Choudhary Net Worth
BJP में सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर, जानिए इनके पास कितनी है संपत्ति  
Surveys reveal that over 70% of urban savers feel anxious spending their own money, even after meeting goals.
कितने साल में आपका पैसा होगा डबल? बताएगा 72 का फॉर्मूला 
मल्टीबैगर निकला ₹1 का ये शेयर... 10000% रिटर्न, 5 साल में निवेशक करोड़पति!  
The multibagger stock, which rose to a 52-week high of Rs 74.30 on May 30, 2025, has gained 32.35% from its 52 week low. 
ये 8 छुटकू शेयर... इस साल मचा रहे गदर, 6000% तक रिटर्न देकर बन गए मल्टीबैगर!  

19 मई, 2000 को मैक्सिको के तबास्को के छोटे से कस्बे तेपा में जन्मी फातिमा को शुरू से ही फैशन में दिलचस्‍पी रही. वैश्विक मंच पर उनका सफर 18 साल की उम्र में शुरू हुआ, जब उन्होंने फ़्लोर टबैस्को 2018' का खि‍ताब जीता था. 13 सितंबर, 2025 को, उन्होंने जलिस्को में मिस यूनिवर्स मैक्सिको 2025 जीतकर अपनी उपलब्धि में एक और उपलब्धि हासिल कर ली. आइए जानते हैं अब इन्‍हें कितनी सैलरी मिलेगी. 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jewelmer (@jewelmer)

फातिमा बॉश को कितनी मिलेगी सैलरी? 
अभी आयोजकों ने 2025 के लिए पुरुस्‍कार राशि का अधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि यह एक मोटी रकम होगी, जो पिछले साल के बराबर ही हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नुमानित प्रारंभिक पुरस्कार राशि $250,000 (करीब 2.1 करोड़ रुपये) हो सकता है और $50,000 (करीब 42 लाख रुपये प्रति माह) की मंथली सैलरी मिल सकती है. 

आलीशान घर और कार भी मिलेंगे? 
इसके अलावा, अनुमान लगाया जा रहा है कि मिस यूनिवर्स पैकेज में न्यूयॉर्क में एक आलीशान अपार्टमेंट, ड्राइवर के साथ एक कार, और एक पर्सनल स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट, ये सबकुछ फ्री में दिए जाएंगे. कुल मिलाकर, मिस यूनिवर्स के तौर पर फातिमा की कमाई अपने पहले साल में ही 7-8 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की हो सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement