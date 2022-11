अब आपके घर भी आएगा QR कोड वाला LPG सिलेंडर, गैस चोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम!

अगर आप एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है. इसकी वजह ये है कि आपने भी कभी न कभी ऐसी स्थिति का सामना किया होगा जब आपके घर पर डिलीवर्ड हुए सिलेंडर में गैस कम निकली हो. अब इस तरह की चोरी नहीं हो सकेगी, इसके लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब आपके घर QR कोड़ वाला सिलेंडर आएगा, जिससे गैस चोरी करने वालों को ट्रैक करने में आसानी होगी.

गैस चोरी करने वाले पकड़े जाएंगे

जाहिर है सरकार की ओर से की जा रही इस नई व्यवस्था से LPG Cylinder से गैस चोरी करने वाले लोगों में डर बढ़ेगा और वे ऐसा करने से तौबा कर लेंगे. इससे सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होगा, क्योंकि गैस चोरी पर लगाम लगने से उन्हें पूरे पैसे देने पर पूरी गैस मिलेगी. फिलहाल, अगर कोई डिलीवरीमैन चुपके से आपके बुक किए गए सिलेंडर से गैस निकाल लेता है, तो आपको पता चलने पर उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है. लेकिन जब QR कोड से सिलेंडर लैस होगा, तो फिर गैस चोर बचकर भाग नहीं पाएंगे.

QR कोड से मिलेगी पूरी जानकारी

क्यूआर कोड से लैस सिलेंडरों से इस बात का पता आसानी से लगाया जा सकेगा कि इसमें कितने बार रिफलिंग (Gas Refilling) हुई है. इसके अलावा ये डाटा भी मौजूद रहेगा कि किस डीलर से किसे डिलीवरी की गई है. सिलेंडर में गैस कम आने जैसी लगातार मिल रही शिकायतों के बाद LPG Cylinder से गैस चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार की ओर से ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, सभी गैस सिलेंडरों में ये व्यवस्था आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिलेगी.

आधार कार्ड की तरह करेगा काम

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने इस बात की जानकारी साझा की है. उन्होंने कहा कि सरकार सभी एलपीजी गैस सिलेंडरों को क्यूआर कोड (QR Code) से लैस करने जा रही है. इससे उस गैस सिलेंडर की ट्रैकिंग आसान होगी और गैस चोरी करने वालों को पकड़ा जा सकेगा. दूसरे शब्दों में कहें तो ये क्यूआर कोड बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा, जैसे एक इंसान के लिए आधार कार्ड काम करता है. यानी उस गैस सिलेंडर की पहचान बनेगा ये कोड.

Fueling Traceability!

A remarkable innovation - this QR Code will be pasted on existing cylinders & welded on new ones - when activated it has the potential to resolve several existing issues of pilferage, tracking & tracing & better inventory management of gas cylinders. pic.twitter.com/7y4Ymsk39K