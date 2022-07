चंद घंटे बाकी, भरना चाहते हैं ITR तो आयकर विभाग मदद को तैयार, यहां करें कॉल

ITR फाइल करने के लिए अब महज कुछ ही घंटों का समय बचा है. अगर आपको रिटर्न भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत पेश आ रही है, तो आप तुरंत आयकर विभाग की मदद ले सकते हैं. इसके लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिन पर कॉल करते आप अपनी परेशानी का समाधान पा सकते हैं और समय पर यह जरूरी काम कर सकते हैं.

ट्विटर पर शेयर किए हेल्पलाइन नंबर

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इन हेल्पलाइन नंबरों को शेयर किया है. ये नंबर साझा करते हुए विभाग की ओर से लिखा गया है कि करदाताओं के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख को ये हेल्पलाइन मदद के लिए उपलब्ध हैं. किसी भी सहायता के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.

समस्या आने पर इन नंबर पर करें कॉल

1800 103 0025

1800 419 0025

+91-80-4612 2000

+91-80-6146 4700

रात 11.59 तक ले सकते हैं मदद

विभाग की ओर से इन नंबरों के साथ यह भी साफ किया गया है कि आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाया जाना संभव नहीं है. इसीलिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए इसके सक्रिय रहने के समय का भी जिक्र किया है. ये नंबर आज 31 जुलाई को रात 11 बजकर 59 मिनट तक ही आपकी मदद के लिए उपलब्ध हैं.

Dear taxpayers/stakeholders,

Our helplines are operational 24/7 today. Please contact us at the numbers below, if you need any assistance in e-filing of the ITRs.

1800 103 0025

1800 419 0025

+91-80-4612 2000

+91-80-6146 4700 pic.twitter.com/VxLRlxojhY