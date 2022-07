ITR Filing के आखिरी दिन यूजर्स को याद आया 'बिनोद', मीम्स Viral

सोशल मीडिया से दुनिया का शायद ही कोई इंसान अछूता है. नया ट्रेंड हो, बॉलीवुड की मूवी, पॉलिटिक्स या फिर इनकम टैक्स रिटर्न, हर टॉपिक पर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी राय रखते ही हैं. लेकिन सबसे मजेदार लोगों में आते हैं मीमर्स, जो किसी भी सिचुएशन का मजाक बनाने के अपने टैलेंट से दूसरों का दिन बना देते हैं.

ITR Filing में यूजर्स को याद आया 'बिनोद'

आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट है. ऐसे में देशभर के कई लोग परेशान हैं और लास्ट मिनट आईटीआर भरने की कोशिश कर रहे हैं. किसी का सीए बिजी है, तो किसी का ओटीपी नहीं आ रहा. कोई चाह रहा है कि उसे ऐसा रास्ता मिल जाए, जिससे आईटीआर भरने की जरूरत ही ना पड़े. तो कई यूजर्स का इंटरनेट ही क्रैश हो रहा है. इस बीच वेब सीरीज 'पंचायत' के बिनोद को मीमर्स ने याद कर लिया है.

ट्विटर पर #ITRFiling तेजी से ट्रेंड हो रहा है. इस हैशटैग के साथ कई यूजर्स चिंता जता रहे हैं तो कुछ इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. दूसरी तरफ मीमर्स सबके मजे लेने में लगे हुए हैं. 'पंचायत' के बिनोद और 'तारक मेहता' के जेठालाल से लेकर 'अ वेडनेसडे' के नसीरुद्दीन शाह और 'मैं हूं ना' के शाहरुख खान तक, हर किसी के फनी मीम्स वायरल हो रहे हैं.

People filing ITR on last day be like :#ITRFiling #ITR pic.twitter.com/tzvj9UPpyE — Anil Kumar Malviya (@kanilmalviya) July 31, 2022

जेठालाल के मीम्स भी हुए वायरल

एक यूजर ने ट्वीट किया, 'देख रहा है बिनोद, कैसे आईटीआर भरने के लिए अपने ही घर में किराए पर रहना पड़ रहा है.' दूसरे ने जेठालाल की कैलकुलेशन करते हुए फोटो शेयर कर लिखा, 'मैं यह जोड़-घटाव करते हुए कि कैसे टैक्स नहीं भर सकते.' एक अन्य यूजर ने इंटरनेट में आ रही दिक्कत को लेकर ट्वीट किया, 'आईटीआर की डेडलाइन आ गई. मेरा इंटरनेट- 'डेडलाइन किसी की भी हो बेवजह क्रैश होता हूं मैं.'

All India Tax Professional in front of CBDT for Due date extension of ITR Filing..#Extend_Due_Dates_Immediately ..#ITRFiling ..#ITR pic.twitter.com/FLPoHYwIe2 — Vru$hang $ (@v2shah) July 30, 2022

Me calculating how not to pay taxes#ITRFiling pic.twitter.com/xcYCRJRlk4 — Himanshu Sharda (@shardaasm) July 31, 2022

इन मीम्स ने टेंशन में चल रहे यूजर्स को हंसने पर मजबूर कर दिया है. बिनोद और जेठालाल के मीम्स सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं. यह पहली बार नहीं है जब बिनोद के नाम पर बने मीम्स से यूजर्स ने मजे लिये हों. इससे पहले सुष्मिता सेन और ललित मोदी के रिलेशनशिप वाली खबर के बाद भी मीमर्स को बिनोद की ही याद आई थी.

वेब सीरीज 'पंचायत' में एक्टर अशोक पाठक ने बिनोद का किरदार निभाया था. अपने किरदार के फेमस होने के बाद अशोक बेहद खुश हुए थे. उनके काम के चर्चे आज भी होते हैं.