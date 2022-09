दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, आप नेता राघव चड्ढा ने उठाए सवाल

अर्थव्यवस्था (Economy) के मोर्चे पर भारत को हाल ही में एक बड़ी सफलता मिली है. ब्रिटेन (Britain) को पछाड़कर भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (5th Biggest Economy) बन गया है. जबकि, ब्रिटेन छठे नंबर पर पहुंच गया है. एक ओर जहां इस उपलब्धि पर देश-दुनिया के लोग भारत की तारीफ कर बधाई दे रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने इस उपलब्धि पर सवाल खड़े किए हैं.

ट्वीट कर पेश किए आंकड़े

आप सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने भारत और ब्रिटेन की इकोनॉमी में तुलना करते हुए ट्वीट (Tweet) कर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ये तुलना करते हुए कहा है, 'हां भारत, ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी (Economy) बन गया है, लेकिन यहां पर आंकड़े समझना बेहद जरूरी है.' आप नेता ने अपने ट्वीट में आगे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़े भी गिनाए.

Yes, India is now 5th largest economy & pips UK, but let’s understand numbers.



India's GDP of $3.5 trillion has to feed 140crore ppl, while UK's $3.2 trillion has to feed only 6.8crore ppl.



Per capita GDP of India is less than $2,500 against UK's $47,000- which is 20 times more