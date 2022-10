गुजरात में चुनाव से पहले CNG-PNG के दाम हुए कम! सरकार ने किया ऐलान

गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनावों (Gujarat Assembly Elections) के मद्देनजर सरकार ने राज्य में CNG और PNG पर लगने वाले Vat में 10 फीसदी की कटौती करने का ऐलान किया है. फेस्टिव सीजन में दिवाली (Diwali) से पहले राज्य सरकार की ओर से लोगों को एक बड़ा तोहफा होगा. इसके साथ ही सरकार की ओर से कई और बड़े ऐलान भी किए गए हैं.

गुजरात सरकार के मंत्री ने की घोषणा

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात सरकार के मंत्री मंत्री जीतू वघानी (Jitu Vaghani) की ओर से ये ऐलान किया गया है. सरकार के CNG-PNG पर लगने वाले VAT में कटौती के इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. अनुमान के मुताबिक, इतना वैट घटने से एक ओर जहां सीएनजी (CNG) की कीमतों में 6 से 7 रुपये की कमी देखने को मिल सकती है. वहीं पीएनजी (PNG) के दाम 5 से 6 रुपये तक घट सकते हैं.

