Google के CEO सुंदर पिचाई पहुंचे अमेरिका में भारतीय दूतावास, इस बात को लेकर राजदूत से बातचीत!

गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भारतवंशी सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) अमेरिका में पहली बार भारतीय दूतावास पहुंचे. यहां उन्होंने US में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू (Taranjit Singh Sandhu) से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान देश में टेक कंपनियों की भारती में गतिविधियों, खासतौर पर डिजिटलीकरण की दिशा में जारी प्रयासों को लेकर चर्चा की.

पिचाई ने संधू को कहा,'थैंक्यू'

गूगल सीईओ सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) ने इस मुलाकात को लेकर एक ट्वीट (Tweet) किया, जिसमें उन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू के मुलाकात का जिक्र किया. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत के लिए Google की प्रतिबद्धता पर चर्चा करने के अवसर मिला. देश के डिजिटल भविष्य के लिए हर तरह से समर्थन जारी रखने के लिए मैं तत्पर हूं.

Thank you Ambassador @SandhuTaranjitS for the great conversation. Appreciated the chance to discuss Google's commitment to India and look forward to continuing our support for India's digital future.