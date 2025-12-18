scorecardresearch
 
नहीं थम रही चांदी की रफ्तार, सोने के दाम भी बढ़े... जानें आज का रेट

चांदी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं. आज गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 को चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत 2 लाख 1 हजार से ज्यादा है. वहीं, सोने के रेट भी बढ़ गए हैं.

सोना-चांदी के भाव में गिरावट आई. (Photo: AP)
गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 को सोना‑चांदी के दामों में फिर उछाल आया है. बुधवार, 17 दिसंबर की तुलना में आज चांदी की कीमत 1 हजार 600 रुपये से अधिक महंगी हुई है. वहीं सोने के भाव में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 17 दिसंबर 2025 को 22 कैरेट सोना ₹121202 प्रति 10 ग्राम था, जो आज बढ़कर ₹121328 प्रति 10 ग्राम हो गया है.

Gold-Silver Price 18 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता बुधवार शाम का रेट गुरुवार
सुबह का रेट		 कितना महंगा?
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 132317 132454 ₹137 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 131787 131924 ₹137 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 121202 121328 ₹126 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 99238 99341 ₹103 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 77405 77486 ₹81 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  199641 201250 ₹1609 महंगी

बुधवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹132713 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹132317 प्रति 10 ग्राम

बुधवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹200750 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹199641 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

