नहीं थम रही चांदी की रफ्तार, सोने के दाम भी बढ़े... जानें आज का रेट

गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 को सोना‑चांदी के दामों में फिर उछाल आया है. बुधवार, 17 दिसंबर की तुलना में आज चांदी की कीमत 1 हजार 600 रुपये से अधिक महंगी हुई है. वहीं सोने के भाव में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 17 दिसंबर 2025 को 22 कैरेट सोना ₹121202 प्रति 10 ग्राम था, जो आज बढ़कर ₹121328 प्रति 10 ग्राम हो गया है.
Gold-Silver Price 18 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|बुधवार शाम का रेट
|गुरुवार
सुबह का रेट
|कितना महंगा?
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|132317
|132454
|₹137 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|131787
|131924
|₹137 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|121202
|121328
|₹126 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|99238
|99341
|₹103 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|77405
|77486
|₹81 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|199641
|201250
|₹1609 महंगी
बुधवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹132713 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹132317 प्रति 10 ग्राम
बुधवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹200750 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹199641 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.