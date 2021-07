बैंक हड़पना चाहते हैं पैसा! भगोड़े विजय माल्या ने लगाया गंभीर आरोप 

ब्रिटेन की कोर्ट द्वारा अब दिवालिया घोषित कर दिए गए भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने उन बैंकों पर ही गंभीर आरोप लगाया है जिनका कर्ज लेकर वह फरार है. माल्या ने कहा है कि बैंक खुद को मिला अतिरिक्त पैसा वापस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश की कोर्ट से उसे दिवालिया घोष‍ित करने का दबाव बनाया है.

गौरतलब है कि ब्रिटेन की कोर्ट ने सोमवार को विजय माल्या को दिवालिया घोषित किया है. इसके कुछ ही घंटों के बाद शराब कारोबारी विजय माल्या ने ट्वीट कर यह आरोप लगाया कि बैंकों को प्रवर्तन निदेशालय को काफी पैसा वापस करना पड़ता, इससे बचने के लिए भारतीय बैंकों ने कोर्ट से उसे दिवालिया घोषित करने का अनुरोध किया.

क्या कहा माल्या ने

विजय माल्या ने कहा, 'ईडी ने बैंकों की तरफ से मेरी 14,000 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है, जबकि कर्ज 6,200 करोड़ रुपये का ही था. ईडी ने 9 हजार करोड़ रुपये की नकद राश‍ि और 5 हजार करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां बैंकों को सौंप दी है. बैंकों ने इसीलिए कोर्ट से मुझे दिवालिया घोष‍ित करने को कहा, क्योंकि उन्हें ईडी को बाकी पैसे वापस करने पड़ते.'

ED attach my assets worth 14K crores at behest of Govt Banks against debt of 6.2K crores.They restore assets to Banks who recover 9K crores in cash and retain security over 5K crores more.Banks ask Court to make me Bankrupt as they may have to return money to the ED. Incredible.