Elon Musk ने 6 महीने की गर्भवती को Twitter से किया फायर, महिला ने खाई कसम- अदालत में मिलते हैं!

Twitter में ऑपरेशन क्लीन चलाने वाले कंपनी के नए बॉस एलन मस्क (Elon Musk) फिर कोर्ट-कचहरी के चक्कर में पड़ सकते हैं. दरअसल, हालिया छंटनी की शिकार हुई एक गर्भवती महिला (Twitter Pregnant Employee) ने नौकरी जाने के बाद अपने ट्वीट में लिखा, 'See you in court!'. हालांकि, ट्विटर ने फिलहाल शेनन लू (Shennan Lu) के अकाउंट से किए गए इन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया है.

कमान संभालते ही Musk ने चलाई कैंची

Twitter डील भले ही फाइनल हो गई हो और उसके नए मुखिया Elon Musk बन गए हों. लेकिन इस डील में आए उतार-चढ़ाव के दौरान मस्क कोर्ट के चक्कर में भी फंस चुके हैं और डेलावेयर कोर्ट के आदेश के तहत ही उन्हें मौजूदा शर्तों के हिसाब से इस डील को पूरा भी करना पड़ा. कंपनी की कमान हाथ में आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ छंटनी (Twitter Layoff) शुरू कर दी और सबसे पहले कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल समेत तीन शीर्ष अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया.

छंटनी की शिकार शेनन लू ने खाई कसम

Elon Musk यहीं नहीं रुके और ट्विटर इंक में आधे स्टाफ पर कैंची चला दी. फिलहाल, कंपनी में 3700 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं. इस बीच 6 महीने की एक गर्भवती महिला कर्मचारी शेनन लू ने भी एलन मस्क की सुनामी में अपनी नौकरी गंवा दी. इसके बाद उन्होंने अपनी भड़ास निकालने के लिए ट्विटर का ही सहारा लिया और एक के बाद एक ट्वीट करते हुए ट्विटर के नए बॉस को अदालत में देखने की बात कही. Twitter में डेटा साइंस मैनेजर का पद संभाल रही शेनन लू ने एलन मस्क पर मुकदमा करने की धमकी दी है, और इसको लेकर कसम खाई.

गर्भवती लू ने एक साथ कई ट्वीट किए

डेलीमेल की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा (Meta) में काम करने वाली Shennan Lu ने जनवरी 2022 में ही ट्विटर में एंट्री की थी. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वह वास्तव में ट्विटर पर मुकदमा करेंगी? उनके किए गए कई सारे ट्वीट्स को उनके खाते से हटा दिया गया है. लेकिन रिपोर्ट में इनसाइडर का हवाला देते ये जानकारी दी गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक Tweet में शेनन लू ने लिखा था, 'मेरी ट्विटर यात्रा ऐसे समय में समाप्त हुई है, जब मैं 6 महीने की गर्भवती हूं, तो मेरी छुट्टी हो गई.' लू ने अगले ट्वीट में लिखा, 'आप सभी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. मैं इस डेटा साइंस टीम का नेतृत्व करने के लिए बहुत आभारी हूं, यह एक मजेदार यात्रा रही #LoveWhereYouworked.'

ट्विटर पर भेदभाव का लगाया आरोप

शेनन लू ने अपने एक ट्वीट में लिखा, 'यहां निश्चित रूप से भेदभाव है, तो मैं इसके खिलाफ लड़ूंगी. मेरा प्रदर्शन पिछली तिमाहियों से अच्छा रहा है और मैं इस तथ्य से वाकिफ हूं कि अन्य पुरुष मैनेजरों के पास मेरे जितनी अच्छी रेटिंग नहीं है. उन्होंने इसके बाद लिखा, 'See you in the court.'

गौरतलब है कि एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर में ट्विटर को अपना बनाने के बाद बीते शुक्रवार करीब 50 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी कर दी थी. हालांकि, इसके तुरंत बाद उन्होंने कुछ कर्मचारियों से काम पर वापस आने की अपील भी की थी.

दूसरी महिलाओं ने भी निकाली भड़ास

शेनन लू अकेली ऐसी महिला नहीं है, जिन्हें अपने कठिन समय में एलन मस्क की तुगलकी फरमान का शिकार होना पड़ा है. हाल ही में Twitter में काम करने वाली महिला Rachel Bonn जो कि 8 महीने की गर्भवती हैं, उन्होंने भी अपनी व्यथा ट्विटर से निकाले जाने के बाद ट्विटर पर ही निकाली. सैन फ्रांसिस्को ऑफिस में कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर के रूप में कार्यरत थीं. उसने अपने नौ महीने के बच्चे को हाथ में लेकर एक फोटो साझा करते हुए पोस्ट किया था, उन्होंने लिखा,'Twitter वास्तव में ट्विटर था.'