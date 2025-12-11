SpaceX तैयार... आने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा IPO, Elon Musk हो जाएंगे इतने अमीर

दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ (World Biggest IPO) आने वाला है और इसे दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क (World Richest Elon Musk) लेकर आएंगे. रिपोर्ट की मानें, तो मस्क अपनी कंपनी स्पेसएक्स का आईपीओ (SpaceX IPO) लाने की तैयारी कर रहे हैं, जो इतिहास के सबसे बड़े प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम में टॉप पर होगा. ऐसा माना जा रहा है कि ये इश्यू अगले साल लॉन्च हो सकता है और इसके बाद एलन मस्क की नेटवर्थ (Elon Musk Net Worth) डबल हो सकती है.

SpaceX की वैल्यूएशन हो जाएगी इतनी

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, एलन मस्क की एयरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स अगले साल 30 अरब डॉलर (करीब 2.7 लाख करोड़ रुपये) जुटाने की योजना बना रही है. इस आईपीओ के जरिए कंपनी का वैल्यूएशन 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है. हालांकि, एलन मस्क के इस आईपीओ प्लान को लेकर उनकी कंपनी SpaceX की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

अभी नंबर-1 अमीर हैं Elon Musk

रिपोर्ट में बताया गया कि वॉल स्ट्रीट (Wall Street) में स्पेसएक्स की एंट्री से एलन मस्क की विशाल संपत्ति में और भी तगड़ा इजाफा होगा. बता दें कि ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स (Bloomberg Billionaires Index) पर दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में नंबर-1 एलन मस्क की नेटवर्थ (Elon Musk Wealth) 465 अरब डॉलर है. उनकी संपत्ति में महज 24 घंटे में 4.46 अरब डॉलर का उछाल आया है.

एलन मस्क को इससे क्या लाभ होगा?

स्पेसएक्स द्वारा आईपीओ से जुटाया गया पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा, एलन मस्क के पास नहीं. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, spaceX के लगभग आधे शेयर एलन मस्क के पास ही हैं, ऐसे में उनकी कुल संपत्ति में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा. Bloomberg Wealth Index के अनुसार 1.5 डॉलर वैल्यूएशन पर Elon Musk की SpaceX में हिस्सेदारी अकेले ही 625 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएगी, जबकि अभी इसकी कीमत लगभग 136 अरब डॉलर है.

लगातार हो रहा स्पेसएक्स का विस्तार

Elon Musk की कंपी SpaceX के कारोबार का लगातार विस्तार हो रहा है. इसने अंतरिक्ष यात्रियों और उपग्रह प्रक्षेपणों के मार्केट में ज्यादातर हिस्से पर अपना दबदबा जमा लिया है. तो वहीं इसके स्टारलिंक (StarLink) माइक्रोसेटेलाइट्स के ग्रुप ने कंपनी को एक प्रमुख इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में बदल दिया है. आईपीओ से जुटाई गई रकम से कंपनी को अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है.

मस्क की स्पेसएक्स में निवेश करने वाले दिग्गजों की बात करें, तो इसने Google की पेरेंट कंपनी Alphabet, Fidelity Investments जैसी वित्तीय दिग्गज कंपनियों को आकर्षित किया है. पिचबुक के अनुसार, कंपनी अब तक 10 अरब डॉलर की फंडिंग जुटा चुकी है, और जब भी इसने फंडिंग जुटाई है तो इसमें निवेश करने के इच्छुक लोगों की संख्या जरूरत से कहीं अधिक देखने को मिली है.

