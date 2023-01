टूट गया दिवाली का रिकॉर्ड, दिल खोलकर पीते हैं दिल्लीवाले, 31 दिसंबर को 20 लाख शराब की बोतलें साफ!

Liquor Sale In Delhi On New Year Eve: 31 दिसंबर को दिल्ली में 20.30 लाख शराब की बोतलें बिकीं, जो अब तक का सबसे बड़ा एक दिनी आंकड़ा है. इतनी बोतलों के लिए खरीदारों ने एक दिन में 45.28 करोड़ रुपये उड़ा दिए. इससे पहले दिवाली के मौके पर 19.42 लाख शराब की बोतलें डकारी गई थीं.

X

दिल्ली में न्यू ईयर पर जमकर बिकी शराब