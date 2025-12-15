scorecardresearch
 
Corona IPO की धांसू एंट्री, पैसे लगाने वालों की मौज... झटके में एक लॉट पर ₹5712 कमाई

Corona Share List: कोरोना रेमेडीज के आईपीओ को निवेशकों का जबर्दस्त रिस्पांस मिला था और इस ओएफएस इश्यू को कुल 137 गुना सब्सक्राइब्ड किया गया था. इसकी BSE-NSE में जोरदार लिस्टिंग हुई.

कोरोना रेमेडीज आईपीओ का दमदार शेयर मार्केट डेब्यू (Photo: ITG)
कोरोना रेमेडीज आईपीओ का दमदार शेयर मार्केट डेब्यू (Photo: ITG)

आईपीओ मार्केट में इस साल बहार देखने को मिली, जो आखिरी महीने यानी दिसंबर में भी जारी है. एक के बाद एक इश्यू मार्केट में दस्तक दे रहे हैं और इनमें से कई अपने निवेशकों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहे हैं. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भी एक IPO Listing हुई, जो शानदार रही है. Corona Share ने शेयर मार्केट (Stock Market) में 38% प्रीमियम के साथ डेब्यू किया. इसके साथ ही इस इश्यू में पैसे लगाने वालों को हर एक लॉट पर झटके में 5,712 रुपये की कमाई हुई. 

8-10 दिसंबर तक खुला था IPO
Corona Remedies IPO बीते 8 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और इसमें निवेशकों ने 10 दिसंबर तक पैसे लगाए थे. कंपनी ने 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले 61,74,051 शेयर बोली के लिए पेश किए थे. इश्यू में पैसे लगाने वालों को शेयरों का अलॉटमेंट 11 दिसंबर को किया गया था, जबकि उनके डीमैट खातों में शेयर क्रेडिट प्रोसेस 12 दिसंबर को हुआ था. खुलने के साथ ही इसे निवेशकों का जबर्दस्त रिस्पांस हासिल हुआ था. 

निवेशकों से मिला था जोरदार रिस्पांस
कोरोना रेमेडीज के आईपीओ का इश्यू साइज 655.37 करोड़ रुपये था और इसके लिए कंपनी ने प्राइस बैंड (Corona Price Band) 1008 रुपये से 1062 रुपये तय किया था. निवेशकों की प्रतिक्रिया की बात करें, तो इस आईपीओ को कुल मिलाकर 137.04 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ था. इसकी QIB कैटेगरी को सबसे ज्यादा 278.52 गुना सब्सक्राइब्ड किया गया था. बता दें कि ये इश्यू पूरी तरह ऑफर फॉर सेल यानी OFS Issue था. 

लिस्ट होते ही कराई तगड़ी कमाई 
अब बात करें, कोरोना आईपीओ की शेयर मार्केट लिस्टिंग के बारे में, तो सोमवार को Corona Share अपने अपर प्राइस बैंड की तुलना में जोरदार 38 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट हुए. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स पर ये 1470 रुपये पर लिस्ट हुए यानी अपर प्राइस बैंड के मुकाबले 408 रुपये ज्यादा. वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सेंसेक्स इंडेक्स पर कोरोना शेयर ने 1452 रुपये पर डेब्यू किया यानी 390 रुपये की उछाल के साथ. 

निवेशकों को हर लॉट पर मुनाफा
इस आईपीओ में बोली लगाने वाले निवेशकों को हर एक लॉट पर होने वाली कमाई का कैलकुलेशन करें, तो Corona IPO के तहत फार्मा कंपनी ने 14 शेयरों का लॉट साइज तय किया था. इसका मतलब है कि किसी भी निवेशक को कम से कम इतने शेयरों के लिए बोली लगानी ही थी. इसके लिए न्यूनतम निवेश की बात करें, तो 14,868 रुपये था और लिस्टिंग प्राइस से तुलना करें, तो शेयर डेब्यू के साथ ही निवेशकों द्वारा निवेश की गई ये रकम झटके में बढ़कर 20,580 रुपये हो गई. यानी एक झटके में हर लॉट पर उन्हें सीधे 5,712 रुपये का फायदा हुआ है. 

रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए बोली लगा सकते थे. यानी 182 शेयरों के लिए और कुल निवेश 1,93,284 रुपये करना था. ऐसे में लिस्टिंग गेन के साथ उनकी ये रकम अब बढ़कर 2,67,540 रुपये हो गई होगी. इस हिसाब से उन्हें सीधा 74,256 रुपये का फायदा हुआ होगा. 

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

