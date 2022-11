iPhone फैक्ट्री की दीवार फांदकर भाग रहे थे कर्मचारी, अब चीन ने लगाया इलाके में 7 दिन का लॉकडाउन

चीन (China) में एक ओर कोरोना के बढ़ते मामलों ने उथल-पुथल मचा दी है. वहीं देश में जीरो कोविड पॉलिसी (Zero Covid Policy) के कारण हालात और भी खराब हो गए हैं. इसका उदाहरण बीते दिनों देखने को मिला, जब यहां की Zhengzhou City में स्थित दुनिया के सबसे बड़े Apple iPhone प्लांट से कर्मचारी कोरोना पाबंदियों के डर से जान पर खेलकर भागने लगे. इस खबर के सुर्खियों में आने के बाद अब अपडेट आया है कि सरकार ने इस शहर में सख्त लॉकडाउन लगा दिया है.

सात दिनों का लॉकडाउन लगाया

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने झॉन्गझॉय शहर (Zhengzhou City) स्थित Apple के दुनिया के सबसे बड़े प्लांट वाले इलाके में लॉकडाउन लगा दिया है. गौरतलब है कि यहां फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी (Foxconn Technology) ग्रुप के मुख्य प्लांट, जो कि दुनिया भर में एप्पल iPhone की सबसे बड़ी फैक्टरी है. रिपोर्ट की मानें तो इस इलाके में तत्काल प्रभाव से सात दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है.

9 नवंबर तक लागू रहेंगी कड़ी पाबंदिया

चीन के Zhengzhou शहर में लगाया गया ये कड़ा लॉकडाउन 9 नवंबर तक लागू रहेगा. इस दौरान फॉक्सकॉन के एप्पल आईफोन (Apple iPhone) प्लांट के आस-पास के इलाके में कोई भी वाहन या अन्य गतिविधि पूरी तरह से बैन रहेगी. हालांकि, इस दौरान जरूरी सामानों की आपूर्ति करने वाले वाहनों को आने-जाने की परमिशन होगी. इस क्षेत्र में पाबंदियां लागू करने की ये अचानक की गई कार्रवाई दरअसल, कोविड जीरो पॉलिसी के तहत की गई है.

कोरोना के मामलों में इजाफा

रिपोर्ट में कहा गया है कि Zhengzhou City में कोरोना के मामलों में तेजी आने के चलते ये फैसला लिया गया है. मंगलवार को आए आंकड़ों के अनुसार, यहां एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 95 से बढ़कर 359 तक पहुंच गई थी. चीन की कोविड जीरो (Covid Zero) पॉलिसी के तहत जहां भी कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, वहां फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है. अपने घरों में कैद रहने के दौरान लोगों को सिर्फ कोरोना टेस्टिंग के लिए ही घर से निकलने की इजाजत दी जा रही है. इस बीच गैर-जरूरी कारोबार भी बंद कर दिए गए हैं.

Workers have broken out of #Apple’s largest assembly site, escaping the Zero #Covid lockdown at Foxconn in #Zhengzhou. After sneaking out, they’re walking to home towns more than 100 kilometres away to beat the Covid app measures designed to control people and stop this. #China pic.twitter.com/NHjOjclAyU