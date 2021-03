CBDT ने अब तक इतने करोड़ लोगों को जारी किया इनकम टैक्स रिफंड! ट्वीट कर दी जानकारी

सुबह से इनकम टैक्स की साइट के क्रैश होने से परेशान आयकरदाताओं के लिए एक अच्छी खबर भी है. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने जानकारी दी है कि उसने देश के करोड़ों आयकरदाताओं को इनकम टैक्स रिफंड जारी कर दिया है. जानिए और क्या कहा सीबीडीटी ने...

2.37 करोड़ करदाताओं को रिफंड

आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी कि उसने 2.37 करोड़ से अधिक करदाताओं के लिए आयकर रिफंड जारी किया है. इसमें 2,33,78,418 व्यक्तिगत करदाताओं को 85,012 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया.

कॉरपोरेट जगत को मिले 1.3 लाख करोड़ रुपये

विभाग ने जानकारी दी कि कॉरपोरेट जगत से जुड़े 2,85,438 आयकर रिटर्न मामलों के लिए 1,39,817 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है. सीबीडीटी ने कहा कि ये रिफंड उसने 1 अप्रैल 2020 से 29 मार्च 2021 तक जारी किए हैं.

CBDT issues refunds of over Rs. 2,24,829 crore to more than 2.37 crore taxpayers between 1st April,2020 to 29th March,2021. Income tax refunds of Rs. 85,012 crore have been issued in 2,33,78,418 cases & corporate tax refunds of Rs. 1,39,817crore have been issued in 2,85,438 cases