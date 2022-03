International Women's Day पर Mahindra का ये इमोशनल विज्ञापन, बचेगा पैसा तो बेटी की फीस भरेगा पिता!

आनंद महिंद्रा ट्विटर (Anand Mahindra Twitter) पर अक्सर कई इमोशनल या इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करते रहते हैं. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) के मौके पर उन्होंने एक ऐसा ही विज्ञापन शेयर किया है जिसमें एक पिता के अपनी बेटी का बड़े स्कूल में एडमिशन करवाने और उसकी फीस भरने से जुड़ी कहानी दिखाई गई है. वीडियो में अजय देवगन भी हैं और उनके इस रोल की महिंद्रा ने तारीफ भी की है.

आनंद महिंद्रा ने की अजय की तारीफ

आनंद महिंद्रा ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ’ इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एक पिता के अपनी बेटी को सपोर्ट करने की कहानी का प्रचार करने के लिए अजय देवगन आपका शुक्रिया. आपके व्यक्तित्व का ये उदार चेहरा देखना अच्छा लगा, नहीं तो मुझे तो डर लगता है जब आप इन बड़े-बडे़ ट्रक के साथ स्टंट करते हैं.

🙏🏽🙏🏽🙏🏽 for endorsing this Father’s support of his daughter on #InternationalWomensDay @ajaydevgn It’s good to see this kind, gentle side of you…A lot less menacing than when you’re doing your stunt with those big trucks…😊 pic.twitter.com/OD8OfhMnjS