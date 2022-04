10 मिनट में राशन डिलीवरी करवाना 'अमानवीय', Anand Mahindra ने शेयर किया ये ट्वीट!

इन दिनों Blinkit से लेकर Swiggy जैसी कंपनियों ने 10 मिनट में राशन डिलीवरी करने की सर्विस शुरू की है. कई मौकों पर अलग-अलग लोग इस सर्विस की आलोचना कर चुके हैं और अब आनंद महिंद्रा ने इसे 'अमानवीय' बताने वाला एक ट्वीट रिट्वीट किया है.

टाटा मेमोरियल (Tata Memorial) के डायरेक्टर प्रमेश ने हाल में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, 'मुझे परवाह नहीं कि इस ट्वीट के लिए मुझे कितना ट्रोल किया जाएगा, लेकिन 10 मिनट में राशन की डिलीवरी करवाना हकीकत में डिलीवरी पर्सन के साथ सिर्फ 'अमानवीयता' है. बस बंद करो इसे.! ग्राहक 2 घंटे क्या 6 घंटे के डिलीवरी टाइम के साथ भी जिंदा रह सकते है.'

इस ट्वीट में स्विगी और उबर ईट्स को टैग किया गया है. इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा है, 'मैं इससे सहमत हूं.'

आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट पर कई लोगों ने रिप्लाई किया. एक यूजर ने लिखा, 'Zomato एक तरह का जिन्न बनाने की कोशिश कर रही है. एक बार बस कोई ग्राहक किसी चीज के लिए ऑर्डर दे, जिन्न हाजिर होकर बोलेगा 'जो हुक्म मेरे आका' और आपकी सारी मांग पूरी कर देगा.

Zomato is trying to create जिन्न , once the customer orders anything जिन्न”appears and fulfils the demand by saying “JO HukM mere Aka “

एक यूजर ने कहा कि डिलीवरी पर्सन कोई मशीन नहीं है. उसने लिखा, ' ये कंपनियां सिर्फ डिलीवरी टाइम घटा रही है. लेकिन टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ नहीं कर रहीं, ना ही ऐसा कुछ इन्वेट कर रही हैं जो सच में 10 मिनट डिलीवरी को संभव कर सके.'

They are just reducing the delivery timming and not doing something in technology or not inventing something to makes it actual 10 minute delivery. Delivery persons are not machine.