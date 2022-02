Cryptocurrency: क्रिप्टो से कमाई पर 30 फीसदी टैक्स, क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश किया. बजट में निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल करेंसी (Virtual assets) से कमाई पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने सवाल किया है कि क्या अब देश में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) अब लीगल है?

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या अब देश में क्रिप्टोकरेंसी को लीगल बना दिया गया है. रणदीप सुरजेवाला ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वर्चुअल करेंसी पर टैक्स के ऐलान के बाद केंद्र सरकार से तीन सवाल पूछे.

1- क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन और रेगुलेटर के बारे में क्या?

2- क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के रेगुलेशन के बारे में क्या?

3- निवेशक की सुरक्षा के बारे में क्या?

